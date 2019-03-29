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Судью лишили статуса за видео с обнаженной женщиной на АЗС в Ставрополье

Ролик попал в интернет — голая дама совершала покупки в сопровождении председателя Октябрьского райсуда Юрия Макарова. Но он отрицает.

29.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Судью лишили статуса за видео с обнаженной женщиной на АЗС в Ставрополье

Председатель Октябрьского райсуда Ставрополя написал заявление об отставке по собственному желанию

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку судьи и председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя Макарова Юрия Николаевича с лишением его первого квалификационного класса, сообщается на сайте коллегии.

Как пояснил ТАСС представитель суда, это означает, что покинувший должность судья теперь также лишен своего специального статуса, неприкосновенности и является обычным гражданским лицом.

Судья был снят с обнаженной женщиной на АЗС на видео, попавшем в интернет в августе 2018 года.

«[Квалификационная коллегия] удовлетворила обращение председателя Совета судей Ставропольского края Каблова Андрея Михайловича… и прекратила отставку судьи и председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя Макарова Юрия Николаевича с лишением его первого квалификационного класса», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 августа коллегия судей Ставропольского краевого суда единогласно удовлетворила заявление об отставке председателя Октябрьского райсуда Ставрополя Юрия Макарова по собственному желанию после того, как в соцсетях было размещено видео с обнаженной женщиной на автозаправочной станции. Заявление Макарова рассматривалось без его участия. Причины, по которым судья решил сложить полномочия, не озвучивались.

Пользователи социальных сетей ранее распространили видеозапись с АЗС с мужчиной в сопровождении обнаженной женщины, которая совершила покупку в магазине на станции. Отмечалось, что мужчина является председателем Октябрьского районного суда. Макаров сообщил журналистам, что между человеком на кадрах и ним нет ничего общего, позже он написал заявление о прекращении полномочий.

Источник: ТАСС


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