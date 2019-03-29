Пациентов психбольниц отпустят по домам

Всем пациентам психоневрологических интернатов (ПНИ) в России проведут индивидуальное обследование, в результате которого часть из них могут отпустить домой, заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы хотим провести в каждом субъекте Российской Федерации с привлечением врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти индивидуального обследования каждого гражданина, проживающего в психоневрологическом интернате», — сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященному проблеме ПНИ.

«Целью этой работы является оценка состояния граждан, возможность применения иных форм работы, включая сопровождаемое проживание, проживание в замещающих семьях на дому, определение по каждому гражданину необходимых мер поддержки, социального и медицинского сопровождения», — сказала Голикова.

Она отметила, что к работе уже готов подключиться Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского и лично его гендиректор, главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе. Минтруду поручили организовать все условия для проведения обследований, а также обеспечить участие в них социальных работников.

Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.

Итоги проверки

Голикова заявила, что система ПНИ, сложившаяся в Советском Союзе, морально устарела. Нынешнюю ситуацию в российских интернатах она назвала «тревожной», отметив, что массовая проверка, которая проводилась по всей стране, показала неудовлетворительные результаты.

Выяснилось, что в ПНИ зачастую отсутствуют элементарные удобства. Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод. В комнатах живет в среднем по четыре-шесть человек, каждый шестой пациент живет в палате с семью и большим количеством соседей.

Проверяющие констатировали, что у пациентов отсутствует личное пространство, не хватает стульев, тумбочек и полок в шкафах. Часто нет даже ширм, чтобы оградить кровать больного пациента.

Штат интернатов в среднем по России, по данным Роструда, укомплектован в среднем на 75%, в некоторых учреждениях ситуация еще хуже.

Злоупотребления в российских интернатах

Работа ПНИ критикуется общественными организациями, а чрезвычайные ситуации в интернатах периодически появляются в СМИ. Так, в 2015 году пожар в Новохоперском ПНИ в Воронежской области унес жизни 23 человек, трагедия вызвала широкий общественный резонанс и обсуждение проблемы состояния зданий ПНИ и условий содержания инвалидов и пожилых людей с психическими расстройствами в них.

Весной прошлого года в Биробиджане 10 пациентов ПНИ скончались от пневмонии, директор учреждения был уволен, сообщалось о возбуждении уголовных дел.

В июле внимание следователей привлек случай насилия сотрудника томского ПНИ «Забота» по отношению к пациенту.

В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).

В сентябре СК заинтересовался информацией об ущемлении прав инвалидов в ПНИ города Полесска Калининградской области.

Директор ПНИ в Брянской области была арестована в январе по обвинению в получении взятки, по версии следствия, связанной с поставкой продуктов для подопечных.

Источник: Интерфакс