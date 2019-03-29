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Растет коррупция в России

В 2019 году берут взятки на 30% больше, дают их чаще на 37%, чем в прошлом году. На примере арестованного экс-министра Абызова генпрокуратура заявила о реальной борьбе с коррупцией.

29.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Растет коррупция в России

Взятки берут и дают по-прежнему

В январе—феврале этого года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в программе на канале ведомства «Эфир».

Куренной отметил, что удельный вес коррупционных преступлений в общей статистике составил 2%. «Получение взятки — почти на 30% увеличение, дача взятки — 37,3%, сократилось на 11,4% количество преступлений, которые квалифицируются как мелкое взяточничество», — рассказал Куренной.

Представитель ведомства заметил, что за два месяца в России было зарегистрировано более 314 тыс. преступлений — на 2 тыс., или 0,6% больше, чем годом ранее.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что задержание бывшего министра по координации деятельности «открытого правительства» Михаила Абызова свидетельствует о том, что ведется реальная борьба с коррупцией. «Неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали», — подчеркнула она.

Источник: РБК



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