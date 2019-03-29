Суд арестовал экс-губернатора Ишаева по делу о хищении денег «Роснефти»

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ишаева на срок до 27 мая удовлетворить», — сказала судья Наталья Дударь. Ходатайство было поддержано гособвинением. Адвокат предлагал за экс-губернатора залог в размере 15 млн рублей.
Как постановил суд, отбывать домашний арест он будет в квартире за западе Москвы. «Отбывать меру пресечения в жилом доме по адресу улица Крылатские Холмы, 47», — сказала Дударь. Суд запретил Ишаеву трехчасовые прогулки под домашним арестом, о которых просил адвокат.
Экс-губернатор считает, что сумма ущерба по его уголовному делу составляет 5 млн рублей за пять лет. «Сумма ущерба составляет 5 млн за пять лет», — сказал Ишаев, отметив, что считает обвинение абсурдным. Он оставил решение вопроса о мере пресечения в его отношении на усмотрение суда. «Я оставляю решение вопроса по ходатайству следователя об избрании мне домашнего ареста или залога на усмотрение суда», — заявил обвиняемый. Свою вину он не признал.
По словам следователя, уголовное дело было возбуждено 27 марта 2019 года, передает ТАСС.
-В 2013-2018 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». В период с 2014 по 2017 годы, как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией, — прокомментировала официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.
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