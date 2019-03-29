Суд арестовал экс-губернатора Ишаева по делу о хищении денег «Роснефти»

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ишаева на срок до 27 мая удовлетворить», — сказала судья Наталья Дударь. Ходатайство было поддержано гособвинением. Адвокат предлагал за экс-губернатора залог в размере 15 млн рублей.

Как постановил суд, отбывать домашний арест он будет в квартире за западе Москвы. «Отбывать меру пресечения в жилом доме по адресу улица Крылатские Холмы, 47», — сказала Дударь. Суд запретил Ишаеву трехчасовые прогулки под домашним арестом, о которых просил адвокат.

Экс-губернатор считает, что сумма ущерба по его уголовному делу составляет 5 млн рублей за пять лет. «Сумма ущерба составляет 5 млн за пять лет», — сказал Ишаев, отметив, что считает обвинение абсурдным. Он оставил решение вопроса о мере пресечения в его отношении на усмотрение суда. «Я оставляю решение вопроса по ходатайству следователя об избрании мне домашнего ареста или залога на усмотрение суда», — заявил обвиняемый. Свою вину он не признал.

По словам следователя, уголовное дело было возбуждено 27 марта 2019 года, передает ТАСС.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», СК инкриминирует Ишаеву причинение крупного ущерба компании «Роснефть».

-В 2013-2018 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». В период с 2014 по 2017 годы, как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией, — прокомментировала официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.