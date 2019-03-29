Корабли НАТО зашли в Черное море

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море. Кадры опубликованы в аккаунте турецкого информационного агентства Demirören Haber Ajansı в Twitter.
NATO’ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz’e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf
В Черное море, как сообщалось, вошли эсминец ВМС Нидерландов “Эвертсен”, канадский фрегат “Торонто” и испанский фрегат “Санта Мария”. В пути их сопровождал турецкий фрегат “Гелиболу”.
Кроме того, французский танкер «Вар» прибыл в Стамбул вместе с группой боевых кораблей, однако не вошло в Черное море.
Корабли планируют провести операцию Sea Shield («Морской щит») вместе с украинскими и грузинскими военными.
Ранее сообщалось, что испанский и канадский фрегаты в составе постоянной военно-морской группы НАТО прибудут 1 апреля в порт Одессы.
В соответствии с международной Конвенцией Монтрё 1936 года военные корабли нечерноморских государств вправе находиться в его акватории не более 21 суток.
В феврале этого года в Одессу заходил ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук». Официально заявлялось, что визит был нацелен на «проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе».
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И братушки-болгары там?! Вот хватит уже «про братские народы» пену взбивать! В случае конфликта — только безжалостно наказать! Хватит «прощать» и «понимать»!
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