Корабли НАТО зашли в Черное море

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море. Кадры опубликованы в аккаунте турецкого информационного агентства Demirören Haber Ajansı в Twitter.

NATO’ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz’e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 марта 2019 г.

Ранее в Сети появились фотографии кораблей, которые вошли в Черное море. Кадры прохода кораблей через пролив Босфор опубликовал портал Bosphorus Observer.

Halifax class @RCN_MRC frigate HMCS Toronto transited Bosphorus & entered the Black Sea. @HMCS_NCSM_TOR will participate naval exercise #SeaShield and increase interoperability with Ukrainian & Georgian partners. @HarjitSajjan pic.twitter.com/3pIZdZeT3g — Yörük Işık (@YorukIsik) 28 марта 2019 г.



В Черное море, как сообщалось, вошли эсминец ВМС Нидерландов “Эвертсен”, канадский фрегат “Торонто” и испанский фрегат “Санта Мария”. В пути их сопровождал турецкий фрегат “Гелиболу”.

Кроме того, французский танкер «Вар» прибыл в Стамбул вместе с группой боевых кораблей, однако не вошло в Черное море.

Корабли планируют провести операцию Sea Shield («Морской щит») вместе с украинскими и грузинскими военными.

Ранее сообщалось, что испанский и канадский фрегаты в составе постоянной военно-морской группы НАТО прибудут 1 апреля в порт Одессы.

В соответствии с международной Конвенцией Монтрё 1936 года военные корабли нечерноморских государств вправе находиться в его акватории не более 21 суток.

В феврале этого года в Одессу заходил ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук». Официально заявлялось, что визит был нацелен на «проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе».

Источник: РИА Новости