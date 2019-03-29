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Корабли НАТО зашли в Черное море

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Корабли НАТО зашли в Черное море

Корабли планируют провести операцию Sea Shield («Морской щит») вместе с украинскими и грузинскими военными.

29.03.2019 Фото: скриншот твита Один комментарий
 
Корабли НАТО зашли в Черное море

Кадры прохода кораблей через пролив Босфор

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море. Кадры опубликованы в аккаунте турецкого информационного агентства Demirören Haber Ajansı в Twitter.

Ранее в Сети появились фотографии кораблей, которые вошли в Черное море. Кадры прохода кораблей через пролив Босфор опубликовал портал Bosphorus Observer.


В Черное море, как сообщалось, вошли эсминец ВМС Нидерландов “Эвертсен”, канадский фрегат “Торонто” и испанский фрегат “Санта Мария”. В пути их сопровождал турецкий фрегат “Гелиболу”.
Кроме того, французский танкер «Вар» прибыл в Стамбул вместе с группой боевых кораблей, однако не вошло в Черное море.

Корабли планируют провести операцию Sea Shield («Морской щит») вместе с украинскими и грузинскими военными.

Ранее сообщалось, что испанский и канадский фрегаты в составе постоянной военно-морской группы НАТО прибудут 1 апреля в порт Одессы.

В соответствии с международной Конвенцией Монтрё 1936 года военные корабли нечерноморских государств вправе находиться в его акватории не более 21 суток.

В феврале этого года в Одессу заходил ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук». Официально заявлялось, что визит был нацелен на «проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе».

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Гость

    И братушки-болгары там?! Вот хватит уже «про братские народы» пену взбивать! В случае конфликта — только безжалостно наказать! Хватит «прощать» и «понимать»! 8)

    Thumb up 5 Thumb down 1

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