Выплатил 2,6 млн рублей долгов по зарплате «Мастер и К» в Бердске

Игорь Полозков, директор «Мастер и К» рассказал о ситуации на предприятии
Судебные приставы помогли вернуть зарплату почти 150 сотрудникам организации, специализирующейся на производстве межкомнатных дверей в Бердске.
В отделе судебных приставов по городу Бердску на исполнении находились исполнительные производства в отношении ООО «Мастер и К» о взыскании заработной платы в размере свыше 2,6 млн рублей в пользу 147 сотрудников организации.
Судебный пристав-исполнитель уведомил руководителя компании о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности, а также предупредил о возможности привлечения его к административной и уголовной ответственности, в случае отказа от добросовестного исполнения обязательств.
В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель направил в кредитную организацию, где обслуживается компания, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на его расчетном счете.
-В результате принятых мер работодатель на следующий день вернул честно заработанные денежные средства за труд своим сотрудникам. Задолженность перед работниками организации погашена в полном объёме, исполнительные производства окончены фактическим исполнением, — сообщили сегодня, 29 марта, в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» директор «Мастера и К» Игорь Полозков, на предприятии началось оздоровление, производственные площади и людей загружают работой. Долги по зарплате погашены. А в пик строительного сезона понадобятся дополнительный рабочие руки.
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