Сломала бедро 7-летняя пассажирка «Лады» в ДТП с Toyota Platz в Новосибирской области

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Не одно удерживающее устройство кресла не спасёт ребёнка от травм,от него ещё и хуже может быть! Просто ремнём пристёгнута была бы возможно не чего бы не сломала.
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