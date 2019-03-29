Сломала бедро 7-летняя пассажирка «Лады» в ДТП с Toyota Platz в Новосибирской области

В Черепановском районе произошло ДТП с участием ребенка, сообщили в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

28 марта в 12.45 на автодороге Н-3002 «Черепаново — п.Искра — д. Безменово» 52-летний водитель автомобиля «Лада Веста», следовавший в сторону города Черепаново, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Платц», ехавший попутном направлении.

В результате аварии пострадала 7-летняяя пассажирка автомобиля «Лада», которую доставили в больницу с переломом бедра. В момент столкновения девочка находилась в детском удерживающем устройстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.