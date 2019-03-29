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Сломала бедро 7-летняя пассажирка «Лады» в ДТП с Toyota Platz в Новосибирской области

Ребенок при этом находился в детском кресле, но это не спасло его от травм. Водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в иномарку.

29.03.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Один комментарий
 
Сломала бедро 7 летняя пассажирка Лады в ДТП с Toyota Platz в Новосибирской области

На месте ДТП с пострадавшим ребенком

В Черепановском районе произошло ДТП с участием ребенка, сообщили в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

28 марта в 12.45  на автодороге Н-3002 «Черепаново — п.Искра — д. Безменово» 52-летний водитель автомобиля «Лада Веста», следовавший в сторону города Черепаново, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Платц», ехавший попутном направлении.

В результате аварии пострадала 7-летняяя пассажирка автомобиля «Лада», которую доставили в больницу с переломом бедра. В момент столкновения девочка находилась в детском удерживающем устройстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Не одно удерживающее устройство кресла не спасёт ребёнка от травм,от него ещё и хуже может быть! Просто ремнём пристёгнута была бы возможно не чего бы не сломала.

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