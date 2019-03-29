Торопит РЖД вырубить березы с гнездами грачей эколог Бердска

Сохранностью жизни птенцов грачей обеспокоился заместитель директора Управления природными ресурсами Бердска Андрей Неустроев. Причиной послужила публикация истории в «Курьер. Среда. Бердск» о спиле деревьев, на которых обустроены гнезда птиц, за строящимся корпусом железнодорожного вокзала.

-Я сделал то, что в наших силах — связался с дирекцией РЖД, попросил ускорить вырубку деревьев, чтобы грачи не успели загнездиться. Тогда птицы не пострадают, у них будет время свить новые гнезда, подготовиться к выводу потомства, — прокомментировал ситуацию вырубки деревьев с гнездами грачей Андрей Ивановчи.

Он отметил, что спил деревьев РЖД производит вполне законно, согласно утвержденному проекту строительства вокзала, который согласован «на самом высоком уровне».

По словам Андрея Неустроева, железная дорога торопила управление природными ресурсами с просьбой выдать разрешение на вырубку, чтобы работы по плану строительства не встали.

На внеочередном заседание комиссии по вырубке и посадке зеленых насаждений в Бердске, оперативно рассмотрели этот вопрос и выдали разрешение, но с компенсационной посадкой зеленых насаждений. По окончанию работ РЖД в районе железнодорожного вокзала высадит намного больше деревьев, чем уберет — порядка 160 зеленых насаждений.

По его словам все деревья за вокзалом Бердска РЖД должны были вырубить до апреля. Напмним, с начала строительства нового корпуса железнодорожного вокзала в Бердске прошло несколько месяцев. Сегодня территорию вокзала готовят к реконструкции, возведению нового здания. Большинство горожан возмущает, что началась вырубка сквера. По их словам, на фоне вокзальной грязи, свойственной не только Бердску, он походил на «оазис в пустыне», чему жители других городов могли только завидовать.

— «Стройка века» не будет иметь значения, ведь для этого потребуется срубить все деревья: березы, осины, лиственницы. Половины деревьев уже нет, на остальных пока стоят зарубки, предвещающие неминуемый спил. Но сейчас речь не о деревьях, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» студент Бердска Станислав.

Парень ошарашен тем, что деревья вырубают прямо с гнездами, в которые уже прилетели грачи. Станислав бьет тревогу: деревья срубят через два месяца, но грачи живут в Бердске все лето, улетают на юг только в октябре.

Зоолог Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило Татьяна Евсюкова объяснила «Курьер. Среда. Бердск», как эта отсрочка может погубить потомство неокрепших грачей.

Особенность грачей в том, что они возвращаются в свои старые гнезда. До начала брачного сезона птицы ремонтируют свое жилище, готовятся к рождению потомства. К назначенному сроку спила деревьев птенцы могут еще не опериться, и, соответственно, погибнуть,- констатировала Татьяна Евсюкова.

По словам зоолога, в случае, если спил деревьев неизбежен, то лучше это сделать уже сегодня. Ведь тогда грачи смогут обустроить гнезда в новом месте или использовать брошенное жилище других птиц. Только в этом случае здоровые птенцы выживут.

Стоит отметить, что грачи не слишком требовательны к месту размещения гнезда, поэтому они выбирают любое большое дерево. Яйца в гнездах начинают появляться в апреле. Обычно в кладке можно обнаружить три или четыре яйца. Птенцы в возрасте двух недель начинают передвигаться по гнезду, а через 25 дней после появления на свет они готовы совершить свои первые полеты.

-Город постепенно урбанизируется. На месте многих нынешних зданий когда-то росли деревья, гнездились птицы. Зато в Бердске появится новый современный вокзал, — высказался о гуманности спила деревьев, на которых гнездятся птицы, вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.