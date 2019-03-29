Немцы объявили награду за голову летчика из Бердска

При работе с архивными документами на глаза сотрудника городского музея Бердска Наталии Шапенковой попались фотографии фронтовика Петра Рубцова, в папке еще лежало несколько писем, адресованных Милодоре Петровне. Писали их командир партизанского отряда Александр Данильченко и однополчанин Петра Михайловича Василий Крикса. Эти, по сути короткие, письма рассказали многое о военной судьбе Петра Рубцова.

Есть и небольшая информация о жизни Петра в Бердске. Петр Рубцов родился в селе Бердск в 1920 году. В раннем детстве лишился матери, а потом и отца. Несмотря на хорошее отношение со стороны мачехи, Петр решил уйти в детдом, откуда был взят на воспитание в семью однофамильцев. По достижению призывного возраста ушел в ряды Красной Армии. Бердчанина отправили учиться в Сталинградское военно-авиационное училище, где он познакомился с уроженцем Ставрополья Василием Криксой. Друзья учились на летчиков-истребителей. Когда началась Великая Отечественная война, Василий и Петр попали в запасной истребительный полк. Затем вместе воевали в Полтавской области. В 1943 друзья оказались на оккупированной территории, их самолет подбили, и попали в плен. Так как у Петра было тяжелое ранение, его определили в госпиталь концлагеря.

Местные партизаны помогали бежать Петру и Василию из плена. Так они попали в партизанский отряд «Железняковец», которым руководил Александр Данильченко. Вернее, Петру вначале пришлось еще довольно долго лечить раны на конспиративной квартире. До 1944 года Василий и Петр воевали против фашистов в партизанском отряде. Совершали разные диверсии, в том числе пускали под откос технику противника. Командир говорил о Петре, как об отважном и смелом человеке — немцы много бы дали за его голову.

Когда Украину освободили от немецких оккупантов, Василия Криксу и Петра Рубцова ждала проверка. Как же — были в плену. В конце-концов обоих направили в Ленинград на краткосрочные летные курсы. Дальше пути товарищей разошлись. И связь была потеряна.

Что дальше случилось с Петром Михайловичем достоверно неизвестно. По информации из картотеки последнее место службы Петра Рубцова — запасной истребительный полк. Звание — младший лейтенант. Причина выбытия — попал в окружение (освобожден). Дата выбытия — 1943 год. Но со слов родственников, есть такая записка в архиве, Петр погиб в бою в Псковской области на станции Дно.

Более тридцати лет разыскивали Петра его боевые товарищи. В конце концов поиски увенчались успехом: они нашли родственников Петра в Бердске. Завязалась переписка.

Из писем Александра Данильченко:

«Здравствуйте, уважаемые родители Пети Рубцова.

Здравствуйте Милодора Петровна!

Долго я вас искал, много списано бумаги, пока я разыскивал родных славного партизана, моего соратника Петю Рубцова.

Прочитав ваше письмо, я сразу узнал, что это вы, именно те, которых я также искал, как и Петю. Дорогие! Дело и подвиги героев бессмертны! А поэтому и дело, за которое Петя боролся с ненавистными фашистами вечно, как солнце. Я обязательно напишу в вашу областную газету за отчаянные и до безумия храбрые подвиги Пети Рубцова в тылу гитлеровцев, в подполье и партизанском отряде, которым мне пришлось командовать на оккупированной территории Полтавской области.

Я вчера написал письмо Министру обороны т. Гречко помочь нам найти следы Пети и место гибели, если он погиб. Но я верю, что он жив, ибо такие герои не умирают! Очень и убедительно вас прошу, вышлите мне три фото Пети, перефотографируйте и шлите. Одно пойдет в музей Боевой славы, другое для книги, третье для альманаха о «железняковцах». Так назывался наш партизанский отряд.

Пете мы помогли бежать в марте 1943 года из госпиталя в концлагере Полтавы. Потом он долго лечился на нелегальной квартире, позже влился в отряд, был членом штаба отряда и участвовал во многих диверсиях и рейдах. Был удалым и дерзким. Петины дерзости бесили фашистов, и если бы его тогда поймали, то много за его голову заплатили. Позже я о нем много напишу в областную газету. Сейчас в Полтаве пересматривается дело о нашем отряде, и после всего этого мы будем настаивать о высоком его награждении. Я нашел его друга по училищу, который сейчас работает главным инженером большого предприятия на Кавказе. Я был у него, на июль жду его в гости. Пишите письмо, шлите срочно фото…

Мы с вами переписываемся, как и подобает добрым людям и хорошим друзьям. Вот сегодня еще раз просмотрел написанную ранее статью о Пете в вашу областную газету и нашел в ней слабые стороны. Я желаю, и в моем плане – написать о Пете достойную статью и оставить о нем хорошую память в Бердске. Но для этого у меня оказалось мало данных о школьных годах Пети. Мой долг боевого друга – о Пете дописать в воспоминаниях достойный памятник о его чудесном характере, о глубоком презрении к врагам советской Родины и о необыкновенной отваге в тылу фашистов. А поэтому к вам моя просьба, пожалуйста (я об этом не знаю, и он мне об этом не говорил), напишите мне следующее: в какой школе он учился, в каком городе, деревне. Желательно, кто его любимые учителя. В каком году он начал учиться и сколько он окончил классов, когда был призван в армию. Кстати, надо точно мне знать, как он был призван в армию (приблизительно месяц и год призыва). Но и хотя бы вкратце о нем самом, какой он был в юности (о том, что он прекрасно танцевал и играл на гитаре, мы знаем). А вот, что мы не знаем о нем до армии, как учился, что он больше всего любил и т.п.»

Писал Миладоре Петровне и боевой товарищ Василий Крикса:

«Вот уже 23 года как я хотел списаться с вами и узнать судьбу Пети, но в круговороте жизни и неимении адреса все откладывалось. Рассчитывал даже побывать в Сибири и поискать адрес. За последние год-полтора Саша Данильченко возглавил работу по розыску боевых друзей, которые попали в плен к немцам и вели борьбу с фашистами и предателями. Большинство из тех или нашлись, или найдены адреса погибших. Ему же, Данильченко, я написал точное имя, отчество, фамилию, год рождения и приблизительный адрес – Новосибирская область и город Бийск, не то — Бердск, это как у меня осталось в памяти.

А дело в том, Милодора Петровна, что я с Петей провел вместе более трех лет военной жизни. Мы с ним вместе учились в Сталинградском училище, вместе окончили его, вместе были в запасном полку в городе Кузнецке Пензенской области, вместе были на фронте, вместе попали в тыл к немцам на Украине, вместе партизанили, вместе вернулись в армию, вместе снова воевали на Ленинградском фронте в начале 1944 года.

Мы с Петей были однокашниками по училищу, боевыми друзьями по войне. И адреса, конечно, записывали, но растеряли.

И вот Данильченко присылает мне письмо с вашим письмом ему и фотокарточкой Петра Михайловича и спрашивает, он ли это (с Данильченко мы были месяцев пять всего на Полтавщине, и он мог не узнать по курсантской фотокарточке). Мне ли узнавать??? Конечно же, я сразу узнал и тут же написал ему ответ, а сам так переживал, вспомнил все пережитое и вот пишу вам письмо, может нескладно, прошу извинить, но так много хочется написать, поговорить с вами.

С Петей я расстался в Ленинграде, где мы с ним были на трехмесячных фронтовых курсах, после которых он был направлен в одну часть, я – в другую, и после этого связь у нас разорвалась.

Моя мать знает Петю по моим письмам, возможно и Петя вам писал обо мне. Я – Крикса Василий Георгиевич, родом, и жил до поступления в Сталинградское училище, в Ставрополе. После окончания войны вернулся в 1946 году на родину. Сейчас живу и работаю на строящемся горном комбинате, на Ставрополье».

По словам Наталии Шапенковой, она внимательно рассмотрела групповой снимок, сделанный еще до войны, и заметила несомненное сходство Петра Михайловича и другого паренька на фото. Он был обозначен как Николай Михайлович. В музее были и некоторые документы, касающиеся Николая Михайловича Рубцова. Бердчанин был призван на фронт в 1941 году, получил тяжелое ранение. Ему несколько раз делали операцию на ноге. Возможно, его комиссовали, предполагает Наталия Федоровна. Жил он в Бердске до 1978 года, работал на железнодорожной дороге, где трагически погиб.