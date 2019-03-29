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Комик Зеленский растоптал соперников по выборам президента Украины

Он опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов за три дня до голосования. В списке претендентов на президентское кресло 39 фамилий.

29.03.2019 Фото: Стоп-кадр видео «1 + 1» 14 коммент.
 
Комик Зеленский растоптал соперников по выборам президента Украины

Владимир Зеленский имеет самую высокую поддержку украинских избирателей

Лидером президентской гонки на Украине остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 26,6% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей. Поддержка остальных кандидатов составила менее 10%.

Около 41% опрошенных считают, что Зеленский может выйти во второй тур, 38% допускают выход Тимошенко, а 37% — Порошенко.

При этом 58% респондентов собираются непременно пойти голосовать и уверены в своем выборе кандидата, четверть — собираются пойти на участок, но не до конца решили, кого поддержат. ​Каждый шестой не определился с кандидатом, за которого будет голосовать. Опрос проводился 22–27 марта, в нем приняли участие 3 тыс. человек старше 18 лет.

По данным опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), среди тех, кто собирается голосовать и уже определился с выбором, отдать голос Зеленскому намерены ​27,6% респондентов, Порошенко — 18,2%, Тимошенко — 12,8%. Результаты публикует «Интерфакс Украина». Исследование проводилось с 20 по 26 марта среди 1600 человек.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В списке кандидатов, утвержденном ЦИК, 39 фамилий, передает РБК.


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(14) Комментариев

  1. Аноним

    «Комик Зеленский» %)
    Ну хорошо что еще шутом или клоуном не назвали :-D

    А вообще, грустно конечно от такого выбора: вор, клоун или несколько неадекватов…
    жаль соседей….

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    • Аноним

      Себя не жалко? У нас каждый выборы примерно такой же расклад. Вот только «клоуна» не так активно поддерживают.

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  2. Аноним

    Не надо упрощать чем был плох для Америки актер Рейган .Поживем увидим а на фоне остальных наверно он самый адекват.

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  3. Аноним

    Хочу как на Украине…

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  4. Аноним

    вчера впервые посмотрел первые серии сериала от Зеленского Слуга народа , 3 сезон …. (предыдущие сезоны невидел) ….. он там так простебался про украинских политиков, что я теперь понимаю популярность актера на выборах….))
    понравилась сцена, когда один украинский олигарх говорит : пусть запад Украины ненавидит Восток, а Восток — Запад , пусть называют друг друга фашистами и ватниками…типа, а он будет стричь бабло….я б добавил этой сцене и российских чиновников-олигархов …принцип одинаковый для обоих стран: чем больше политики говорят о патриотизме, тем больше воруют… )

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  5. Kronverk5

    Почему то по телевизору стали крутить фильм «Любовь в большом городе» с Зеленским. Просто совпадение, или что то другое?

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  6. Аноним

    Я бы не доверял этим рейтингам. Они лишь инструменты в предвыборной кампании.

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  7. Гость

    Они ж теперь там, на украине, ярые поборники всего англосаксонского?! Так по-английски «общество» звучит как «сосаети» — вот и оно! :-D :-D :-D

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  8. Аноним

    Дональд Трамп, Рональд Рейган, Арнольд Шварценеггер, Михаил Евдокимов , Мария Кожевникова тоже снимались, но это не помешало их политической карьере.

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  9. Аноним

    Да он бы и в России всех по рейтингам побил бы

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  10. Raven

    Всё правильно. В балагане должен рулить клован (пляшущий под чужую дудку). А помните, как выступая в зоне АТО перед воинами света, этот русофоб всячески поносил и оскорблял Россию и русских (на ютубе можно глянуть)

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  11. Аноним

    Мелкотравчатый шут и клоун — президент?
    Видимо украинский народ достоин этого… %)

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