Комик Зеленский растоптал соперников по выборам президента Украины

Лидером президентской гонки на Украине остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 26,6% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей. Поддержка остальных кандидатов составила менее 10%.

Около 41% опрошенных считают, что Зеленский может выйти во второй тур, 38% допускают выход Тимошенко, а 37% — Порошенко.

При этом 58% респондентов собираются непременно пойти голосовать и уверены в своем выборе кандидата, четверть — собираются пойти на участок, но не до конца решили, кого поддержат. ​Каждый шестой не определился с кандидатом, за которого будет голосовать. Опрос проводился 22–27 марта, в нем приняли участие 3 тыс. человек старше 18 лет.

По данным опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), среди тех, кто собирается голосовать и уже определился с выбором, отдать голос Зеленскому намерены ​27,6% респондентов, Порошенко — 18,2%, Тимошенко — 12,8%. Результаты публикует «Интерфакс Украина». Исследование проводилось с 20 по 26 марта среди 1600 человек.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В списке кандидатов, утвержденном ЦИК, 39 фамилий, передает РБК.