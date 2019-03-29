Комик Зеленский растоптал соперников по выборам президента Украины

Владимир Зеленский имеет самую высокую поддержку украинских избирателей
Лидером президентской гонки на Украине остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 26,6% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей. Поддержка остальных кандидатов составила менее 10%.
Около 41% опрошенных считают, что Зеленский может выйти во второй тур, 38% допускают выход Тимошенко, а 37% — Порошенко.
При этом 58% респондентов собираются непременно пойти голосовать и уверены в своем выборе кандидата, четверть — собираются пойти на участок, но не до конца решили, кого поддержат. Каждый шестой не определился с кандидатом, за которого будет голосовать. Опрос проводился 22–27 марта, в нем приняли участие 3 тыс. человек старше 18 лет.
По данным опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), среди тех, кто собирается голосовать и уже определился с выбором, отдать голос Зеленскому намерены 27,6% респондентов, Порошенко — 18,2%, Тимошенко — 12,8%. Результаты публикует «Интерфакс Украина». Исследование проводилось с 20 по 26 марта среди 1600 человек.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В списке кандидатов, утвержденном ЦИК, 39 фамилий, передает РБК.
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«Комик Зеленский»
Ну хорошо что еще шутом или клоуном не назвали
А вообще, грустно конечно от такого выбора: вор, клоун или несколько неадекватов…
жаль соседей….
11 6
Себя не жалко? У нас каждый выборы примерно такой же расклад. Вот только «клоуна» не так активно поддерживают.
11 9
Не надо упрощать чем был плох для Америки актер Рейган .Поживем увидим а на фоне остальных наверно он самый адекват.
14 6
Хочу как на Украине…
6 14
Гарика Бульдога Харламова в президенты???
10 4
Было уже 23 года назад…Спросите у мамаши.
6 5
вчера впервые посмотрел первые серии сериала от Зеленского Слуга народа , 3 сезон …. (предыдущие сезоны невидел) ….. он там так простебался про украинских политиков, что я теперь понимаю популярность актера на выборах….))
понравилась сцена, когда один украинский олигарх говорит : пусть запад Украины ненавидит Восток, а Восток — Запад , пусть называют друг друга фашистами и ватниками…типа, а он будет стричь бабло….я б добавил этой сцене и российских чиновников-олигархов …принцип одинаковый для обоих стран: чем больше политики говорят о патриотизме, тем больше воруют… )
10 6
Почему то по телевизору стали крутить фильм «Любовь в большом городе» с Зеленским. Просто совпадение, или что то другое?
6 4
Я бы не доверял этим рейтингам. Они лишь инструменты в предвыборной кампании.
10 2
Они ж теперь там, на украине, ярые поборники всего англосаксонского?! Так по-английски «общество» звучит как «сосаети» — вот и оно!
7 4
Дональд Трамп, Рональд Рейган, Арнольд Шварценеггер, Михаил Евдокимов , Мария Кожевникова тоже снимались, но это не помешало их политической карьере.
1 6
Да он бы и в России всех по рейтингам побил бы
2 10
Всё правильно. В балагане должен рулить клован (пляшущий под чужую дудку). А помните, как выступая в зоне АТО перед воинами света, этот русофоб всячески поносил и оскорблял Россию и русских (на ютубе можно глянуть)
3 1
Мелкотравчатый шут и клоун — президент?
Видимо украинский народ достоин этого…
1 0