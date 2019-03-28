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Красное мясо убивает вас

Такое мясо исключили из пособий по здоровому питанию, предлагая заменить его птицей или рыбой. Во время исследований умер 7691 участник. Большинство из них ели красное мясо.

28.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Красное мясо убивает вас

Мясо в магазинах Бердска — разных сортов

Американские ученые выяснили, что сравнительно небольшое количество красного мяса — до 50 граммов в день — повышает риск преждевременной смерти от всех причин по сравнению с отсутствием в рационе мяса вообще. Такие выводы они сделали, проанализировав данные о 96 тысячах прихожанах Церкви адвентистов седьмого дня. Статья опубликована в журнале Nutrients.

Красное и переработанное мясо относят к группам вероятных и известных канцерогенов соответственно, из-за чего большинство руководств по здоровому питанию не рекомендуют потреблять его в пищу вообще или рекомендуют снизить до минимального количества, заменив, к примеру, птицей или рыбой. При этом исследования, посвященные влиянию потребления красного мяса на здоровье и смертность людей, чаще всего обращают внимания на тех, кто ест красное мясо в большом количестве, а о том, каким рискам подвергают себя те, кто есть красное мясо, но совсем немного, известно очень мало.

В новой работе под руководством Саида Мастура Алшахрани (Saeed Mastour Alshahrani) из Университета Лома Линда (Калифорния) ученые проанализировали базу данных, включающую в себя информацию о жизни прихожан Церкви адвентистов седьмого дня — адептов протестантского течения христианства. У такой выборки есть очевидный плюс: как сообщают авторы статьи, адвентисты, попавшие в выборку, — по большей части вегетарианцы, а те, кто ест красное мясо, ест его очень редко и в малых количествах.

Всего ученым удалось собрать информацию о 96 тысячах человек: первый срез был доступен для периода с 2002 по 2007 год, а повторное наблюдение было проведено в среднем через 11,8 года. Потребление участниками красного и переработанного мяса исследователи поделили на пять категорий: 0, 4, 9,1, 15,6 и 41,7 грамма в день; максимальный средний показатель ежедневного потребления красного мяса по всей выборке не превышал 50 граммов. Информацию о поле, возрасте, здоровье, индексе массы тела, семейном положении и другую информацию использовали в качестве побочных переменных.

За время наблюдений от разных причин умер 7961 участник: 2598 человек от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а 1873 человека от рака. Ученые выяснили, что по сравнению с теми, кто не ел красное и переработанное мясо вообще, у тех, кто его ел, риск преждевременной смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний был выше (отношение рисков — 1,18 и 1,26 соответственно). Также риск был выше при потреблении красного и переработанного мяса, но не переработанного мяса в отдельности.

Авторы, таким образом, показали, что даже небольшое количество красного мяса может повысить риск преждевременной смерти по сравнению с отсутствием мяса вообще.

В январе этого года журнал The Lancet опубликовал список рекомендаций по питанию, которые позволят сократить риск преждевременной смерти и уменьшить нагрузку на сельское хозяйство. В частности, в рекомендациях советуют сократить ежедневное потребление красного мяса до 14 граммов.

Источник: nplus1.ru


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(3) Комментариев

  1. Гость

    Столетние кавказцы, поедая гору шашлыков, запивая их чачей, покуривая самосад —— усмехаются! Ох уж эти американские учёные! С их гамбургерами и кока-колой молчали бы! %) *CRAZY* :P

    Thumb up 12 Thumb down 0

  2. Raven

    Вам же сказали, колбаса вредно. Мясо-то же. Ну и дальше по списку-молоко, яйца и т.д. А вот лебеда, самая то. Жуйте травку, не возбухайте и будет Вам счастья и до пенсии смотришь доживете. А стрессы в виде протестов, обильное питание, критика власти значительно вредят вашему здоровью. :-D

    Thumb up 7 Thumb down 0

  3. Аноним

    Значит подорожает опять.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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