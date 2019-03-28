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Ледяная глыба рухнула на 7-летнюю девочку с крыши дома в Новосибирске

Ребенок попал в больницу с травмами. СК устанавливает ответственных за уборку снега с кровли сотрудников управляющей компании. Началась доследственная проверка.

28.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ледяная глыба рухнула на 7 летнюю девочку с крыши дома в Новосибирске

Не все УК добросовестно чистят крыши от снега

По факту падения льда с крыши дома на 7-летнюю девочку в Новосибирске проводится процессуальная проверка, сообщили в четверг в управлении Следственного комитета по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск».

28 марта около 17 часов с крыши дома, расположенного по ул. Маяковского в Новосибирске, на ребенка упала наледь. В настоящее время для оказания медицинской помощи ребенок доставлен в одно из медицинских учреждений города Новосибирска.

По данному факту следственными органами регионального СКР организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов следственного управления.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В рамках проверки следствием будут установлены сотрудники управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку снега с крыши здания. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.


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