Эталон красивой улыбки

Внимание на щетку



Чтобы ваша улыбка была голливудской, за зубами нужно тщательно ухаживать. И начинать это нужно с раннего возраста. Лучше выбирать щетку из искусственных волокон.



Натуральные чаще делаются из свиной щетины, они могут стать рассадником патогенных бактерий. Мягкие щетки подходят детям и людям с болезненностью и кровоточивостью десен. В любом случае щетку должен посоветовать врач.



Щетку с мягкой щетиной лучше менять ежемесячно, а щетка с более жесткой прослужит вам более двух месяцев. Не забывайте о зубной нити, она позволит очистить зубы в труднодоступных местах. И, конечно, 2 раза в год посещайте стоматолога.