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После изнасилования: в 33 сферах запретил работать мигрантам глава Якутии

В республике установлена наивысшая в РФ стоимость патента для мигрантов. Ежегодно в регионе снижают объёмы квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья.

28.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
После изнасилования: в 33 сферах запретил работать мигрантам глава Якутии

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27 марта глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности.

Айсен Николаев расширил перечень видов экономической детальности, на которые установлен запрет к привлечению иностранных работников, новыми видами профессиональной, научной и технической деятельности. Так, иностранным гражданам на основе патентов нельзя будет заниматься деятельностью в области права, бухгалтерского учёта, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок.

Кроме того, новым указом Айсен Николаев конкретизировал и расшифровал перечень видов экономической деятельности, по которым на текущий год установлен запрет на привлечение иностранных работников. В частности, установлен запрет на производство пищевых продуктов, напитков, одежды, на деятельность по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении, легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, автомобильного грузового транспорта, в области образования и здравоохранения и другие.

Всего установлен запрет на 33 вида экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, по операциям с недвижимостью, научной и технической деятельностью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

Глава Якутии подчеркнул, что указ подготовлен в полном соответствии с федеральным законодательством, в том числе с Федеральным законом № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Отметим, что в республике установлена наивысшая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов Российской Федерации. Также ежегодно в регионе продолжают снижаться объёмы квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: ysia.ru


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(1) Комментарий

  1. Nomad47

    Иностранные работники это не мигранты.

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