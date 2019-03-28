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Отвратительный запах курящих раздражает россиян в коллегах

Составлен список раздражителей. На первом месте значится курение, следует из результатов исследования. На втором месте — сплетни.

28.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Отвратительный запах курящих раздражает россиян в коллегах

Нервируют коллег сплетники и опаздывающие на работу

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Курение — самая раздражающая и неприятная привычка коллег. 12% опрошенных нервируют не только частые отлучки курильщиков, но и сопровождающий их запах табачного дыма. Сплетни и пустые разговоры на рабочем месте раздражают каждого десятого россиянина», — говорится в результатах опроса.

Опрос проводился с 18 по 25 февраля 2019 года в 394 населенных пунктах по всей территории России. В опросе приняли участие 2000 (958 мужчин и 1042 женщины) респондентов старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, большинство россиян не раздражают в коллегах какие-либо привычки: об этом сообщили 17% опрошенных (17% мужчин и 16% женщин). Курение и сплетни больше раздражают женщин (13% и 12% соответственно), нежели мужчин (12% и 7%).

Около 5% опрошенных отметили привычки плести интриги и безделье самыми нервирующими в коллегах. Наглость и навязчивость раздражают 4% россиян, столько же недовольны ложью и безответственностью сослуживцев. Постоянные опоздания на работу нервирует 3% респондентов. Беспорядок на рабочем месте, неаккуратность, неопрятный вид, рассеянность и громкий смех раздражают 2% опрошенных.

Порядка 17% назвали другие раздражающие привычки, среди них — агрессия, глупость, зависть, занудство и конфликтность коллег. Некоторых раздражает личное общение в соцсетях и по телефону в рабочее время. 7% затруднились с ответом на поставленный вопрос.

Источник: ТАСС



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(1) Комментарий

  1. Аноним

    У мен возникает вопрос , А Где такие работы и что они делают ? Вот конкретно для Бердска .
    Что за фейковый стереотип работы нам навязывают .
    Каких то офисных рабочих .
    Ну вот где кроме банка ?

    Thumb up 0 Thumb down 2

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