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Повесившего кота на балконе живодера приговорили к 1 году колонии в Хабаровском крае

Свидетелями убийства стали прохожие, в том числе дети, разместившие видео в соцсетях. За жестокое обращение с животными мужчина отправится в колонию-поселение.

28.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Повесившего кота на балконе живодера приговорили к 1 году колонии в Хабаровском крае

Кот не виноват

Жителя Николаевска-на-Амуре приговорили к году лишения свободы за жестокое обращение с котом, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Как установил суд, в феврале обвиняемый затянул на шее кота веревку и повесил его на балконе своей квартиры. Свидетелями этого стали прохожие, в том числе и дети, которые сняли происходящее на телефон, а затем выложили видео в соцсетях. После этого правоохранители начали проверку и по результатам ее возбудили уголовное дело.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Источник: РИА Новости


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