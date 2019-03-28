Повесившего кота на балконе живодера приговорили к 1 году колонии в Хабаровском крае

Жителя Николаевска-на-Амуре приговорили к году лишения свободы за жестокое обращение с котом, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Как установил суд, в феврале обвиняемый затянул на шее кота веревку и повесил его на балконе своей квартиры. Свидетелями этого стали прохожие, в том числе и дети, которые сняли происходящее на телефон, а затем выложили видео в соцсетях. После этого правоохранители начали проверку и по результатам ее возбудили уголовное дело.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Источник: РИА Новости