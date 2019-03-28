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Под парковку отдаст землю детсаду «Пчелка» мэрия Бердска

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Под парковку отдаст землю детсаду «Пчелка» мэрия Бердска

Мэр Евгений Шестернин отметил, что машинам приходится заезжать под деревья. Город не обеднеет, если отдаст кусочек земли для парковочных мест.

28.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Под парковку отдаст землю детсаду «Пчелка» мэрия Бердска

Возле детсада «Пчелка» нет парковки, только узкая проезжая часть

На комиссии по подготовке проекта генплана Бердска говорили о проблеме парковочных мест возле детсадов и школ. Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что с данной проблемой могут столкнуться строящиеся детсад и школа в микрорайоне Южном.

— Мы реально осознаем, что там сконцентрированы два социальных объекта, один на 1100 мест, другой на 220. Рядом многоквартирных жилых домов нет. Если бы они там стояли, то детвора вся ходила бы пешком. А здесь будут возить. Если детсад на 220 мест, могу смело заявить, что половину детей будут возить. Сто машин за час утром и 100 за час вечером. Этого не избежать. Если они будут парковаться между деревьями — это еще хуже. Мы должны создать комфортные условия, — подчеркнул Евгений Шестернин.

Евгений Анатольевич отметил, что недавно снесли здание на ул. Кирова, и мэрия принципиально никому не дает землю.

— Потому что реставрируется старый детсад, напротив детсад «Пчелка» парковки не имеет — на деревья заезжают машины. Не обогатеем мы от этого клочка земли, лучше сделаем парковочное пространство для того, чтобы родители могли привозить детей, безопасно их высаживать из машины, доводить до детского сада, — объяснил мэр.


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