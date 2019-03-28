Разрушить Новосибирскую ГЭС может топляк из-за обрушения берегов Бердска

Берег Бердска смывает вода
Отчитался о работе за 2018 год глава Бердска Евгений Шестернин депутатам входящим в промышленный комитет вчера, 27 марта. Народные избранники проголосовали за отчет на 53 страницах, тем самым вынесли его на очередную сессию горсовет.
Однако депутаты признались, что соскучились по мэру и «завалили» его вопросами. Так, Елена Белова поинтересовалась у Евгения Шестернина, почему город до сих пор не вошел в федеральную программу по берегоукреплению.
-Безусловно, хорошо, что появились 5 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению. Но это капля в море для Бердска, а вот если бы мы зашли в федеральную программу, то это был бы подарок для города, — обратилась к мэру Елена Викторовна.
Евгений Шестернин сообщил собеседнице, что любая федеральная программа имеет определенные рамки: кто и на каких условиях в нее входит. Бердск же пошел другим путем — уже получил деньги на проектирование, ведь пока не будет ПСД, говорить о финансировании разных уровней невозможно.
— Крайний визит члена общественной палаты показал, что нашу проблему услышали. Задача председателя комиссии по вопросам ЖКХ Игоря Шпектора — понять какие федеральные программы нужно расширять на муниципальный уровень. Мы тоже получили замечание. Но не о городе волноваться надо, как ни странно, не о том, что берега рушатся. А то, что гидроэлектростанция будет иметь проблемы после нашего берегообрушения, потому что в воде оказывается топляк. Мы сейчас показываем плотность на берегу высаженных деревьев, сколько кубатуры леса может оказаться в воде. Вот это, масштабы энергетики будут волновать страну, — прокомментировал вопрос депутата глава Бердска.
При этом вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пояснил: чтобы войти в программу нужно подойти по критериям. Например, если вместе с берегом под воду уйдет жилье или обрушение приведет к экономическому ущербу.
— При разрушении охранной зоны, водохранилище мельчает, работа ГЭС затруднена из-за топляка. Игорь Шпектор обещал помочь, озвучить проблему Бердска на федеральном уровне, — отметил Владимир Захаров.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в декабре 2018 года правительство Новосибирской области выделило на подготовку прокетно-сметной документации по берегоукреплени 5 млн рублей.
А во время своего февральского визита в Бердск губернатор региона Андрей Травников поручил искать дешевый вариант для решения проблемы с обрушением берегов.
-С этим проектом мы хотели заявиться в федеральную программу. Есть некоторая проблема — программа по водным сооружениям заканчивает свое действие в 2020 году и пока не принято решение о пролонгации новых объектов для финансирования. Но это не значит, что программа исчезнет навсегда. Подтверждаю: мы продолжаем разработку проектно-сметной документации. Нам нужно подготовить документацию, чтобы заявиться с проектом, — сообщил Андрей Травников.
Справка
Новосиби́рская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Оби в Советском районе города Новосибирска. Единственная гидроэлектростанция на Оби, играет важную роль в работе энергосистемы Новосибирска, обеспечении надёжного водоснабжения, работе речного транспорта. Построена в 1950—1959 годах. Собственником Новосибирской ГЭС (за исключением судоходного шлюза) является компания «РусГидро». Архитектурный комплекс Новосибирской ГЭС является объектом культурного наследия, охраняемым государством.
Да,такая опасность существует!
И,с каждым годом она увеличивается всё больше и больше
Для г.Нов-ска это будет катастрофой,если гидроэлектростания будет разрушена!
Также это относится к ГЭС на Ангаре и прочим на Востоке.
Все г/эл-и нужно проверять и составлять новые планы по укреплению берегов.
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