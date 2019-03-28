Разрушить Новосибирскую ГЭС может топляк из-за обрушения берегов Бердска

Отчитался о работе за 2018 год глава Бердска Евгений Шестернин депутатам входящим в промышленный комитет вчера, 27 марта. Народные избранники проголосовали за отчет на 53 страницах, тем самым вынесли его на очередную сессию горсовет.

Однако депутаты признались, что соскучились по мэру и «завалили» его вопросами. Так, Елена Белова поинтересовалась у Евгения Шестернина, почему город до сих пор не вошел в федеральную программу по берегоукреплению.

-Безусловно, хорошо, что появились 5 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению. Но это капля в море для Бердска, а вот если бы мы зашли в федеральную программу, то это был бы подарок для города, — обратилась к мэру Елена Викторовна.

Евгений Шестернин сообщил собеседнице, что любая федеральная программа имеет определенные рамки: кто и на каких условиях в нее входит. Бердск же пошел другим путем — уже получил деньги на проектирование, ведь пока не будет ПСД, говорить о финансировании разных уровней невозможно.

— Крайний визит члена общественной палаты показал, что нашу проблему услышали. Задача председателя комиссии по вопросам ЖКХ Игоря Шпектора — понять какие федеральные программы нужно расширять на муниципальный уровень. Мы тоже получили замечание. Но не о городе волноваться надо, как ни странно, не о том, что берега рушатся. А то, что гидроэлектростанция будет иметь проблемы после нашего берегообрушения, потому что в воде оказывается топляк. Мы сейчас показываем плотность на берегу высаженных деревьев, сколько кубатуры леса может оказаться в воде. Вот это, масштабы энергетики будут волновать страну, — прокомментировал вопрос депутата глава Бердска.

При этом вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пояснил: чтобы войти в программу нужно подойти по критериям. Например, если вместе с берегом под воду уйдет жилье или обрушение приведет к экономическому ущербу.

— При разрушении охранной зоны, водохранилище мельчает, работа ГЭС затруднена из-за топляка. Игорь Шпектор обещал помочь, озвучить проблему Бердска на федеральном уровне, — отметил Владимир Захаров.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в декабре 2018 года правительство Новосибирской области выделило на подготовку прокетно-сметной документации по берегоукреплени 5 млн рублей.

А во время своего февральского визита в Бердск губернатор региона Андрей Травников поручил искать дешевый вариант для решения проблемы с обрушением берегов.

-С этим проектом мы хотели заявиться в федеральную программу. Есть некоторая проблема — программа по водным сооружениям заканчивает свое действие в 2020 году и пока не принято решение о пролонгации новых объектов для финансирования. Но это не значит, что программа исчезнет навсегда. Подтверждаю: мы продолжаем разработку проектно-сметной документации. Нам нужно подготовить документацию, чтобы заявиться с проектом, — сообщил Андрей Травников.

Справка

Новосиби́рская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Оби в Советском районе города Новосибирска. Единственная гидроэлектростанция на Оби, играет важную роль в работе энергосистемы Новосибирска, обеспечении надёжного водоснабжения, работе речного транспорта. Построена в 1950—1959 годах. Собственником Новосибирской ГЭС (за исключением судоходного шлюза) является компания «РусГидро». Архитектурный комплекс Новосибирской ГЭС является объектом культурного наследия, охраняемым государством.