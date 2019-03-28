За 350 млн рублей начнут строить школу в Южном микрорайоне Бердска

27 марта управление капитального строительства Новосибирской области объявило аукцион на поиск подрядчика для строительства школы в Южном микрорайоне Бердска.

Как сказано в документах закупки, источником финансирования являются средства федерального и областного бюджетов.

Предполагается, что в 2019 году на строительство школы в Южном 156 млн федеральных рублей и 100 млн из регионального бюджета. В 2020 году сумма ассигнований на стройку составит 93,7 млн рублей. рублей.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 16 апреля. Электронный аукцион пройдет 19 апреля.

Напомним, что школу в Южном микрорайоне Бердска на 1100 учащихся будут возводить рядом с практически построенным детским садом. Его возводит Бердский строительный трест. Уже 1 сентября 2019 года новый садик на 220 мест откроет свои двери.