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За 350 млн рублей начнут строить школу в Южном микрорайоне Бердска

Финансирование из федерального и областного бюджетов разбито по годам. Объявлен аукцион на поиск застройщика.

28.03.2019 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска 3 коммент.
 
За 350 млн рублей начнут строить школу в Южном микрорайоне Бердска

Стройплощадка под школу рядом с детсадом в Южном уже подготовлена

27 марта управление капитального строительства Новосибирской области объявило аукцион на поиск подрядчика для строительства школы в Южном микрорайоне Бердска.

Как сказано в документах закупки, источником финансирования являются средства федерального и  областного бюджетов.

Предполагается, что в 2019 году на строительство школы в Южном 156 млн федеральных рублей и 100 млн из регионального бюджета. В 2020 году сумма ассигнований на стройку составит 93,7 млн рублей. рублей.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 16 апреля. Электронный аукцион пройдет 19 апреля.

Напомним, что школу в Южном микрорайоне Бердска на 1100 учащихся будут возводить рядом с практически построенным детским садом. Его возводит Бердский строительный трест. Уже 1 сентября 2019 года новый садик на 220 мест откроет свои двери.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    В смысле а сейчас что строят не школу что ли ?????????????

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  2. zizou

    =-O какой ужас. а повеселее нельзя было сделать? хотя бы не грязно-какашечных цветов?

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