Озвучивать сплетни отказалась свидетель по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

Технического директора Комбината бытовых услуг Ирину Корниевскую по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей допросила судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич сегодня, 28 марта.

Свидетель рассказала суду, что узнала о многомиллионном долге лишь на уровне слухов тогда, когда абонентская служба выставила МК «Сибиряк» долг в 170 млн рублей и после ареста начальника Александра Кожина. По памяти Ирины Анатольевны МК «Сибиряк» никогда «не мелькал» на предприятии: у КБУ была проблема заключения прямого договора с управляющей компанией из-за споров с МК.

Свидетель ответила на все вопросы гособвинителя Анны Беловой, а затем к допросу приступил обвиняемый в преступлении Александр Кожин.

Так, подозреваемый спросил у бывшей подчиненной, выдавал ли КБУ технические условия для ввода домов МК «Сибиряк» в эксплуатацию. Ирина Корниевская засомневалась, что дома ввели в эксплуатацию без выданной справке о технических условиях.

Автор видео Марина Волкова



— Я в начале 2018 года передал под ваше руководство инженерно-инспекторскую службу, в том числе Лопатина (сотрудник КБУ инициировавший проверку МК «Сибиряк» — прим. ред.) . Вы не помните какие основания у меня для этого были? — обратился к свидетелю Александр Кожин.

— Наверное, не доверие к Орлову. Лопатин лучше не стал трудиться, все также как и всегда. Единственно, что у нас были конфликты: на приемку приборов учета у него свои какие-то принципы, которые никто победить не может. Приемка приборов учета разрешается после заявки в течение двух недель. Он четко выдерживает эти сроки и принимает их, почему-то, максимально затягивая время. Он вроде бы ничего не нарушает, но и срочно ничего не делает. Единственно, что на какие-то обследования я службу стала заводить. Но не знаю, было ли это у Орлова, — ответила на вопрос экс-начальника Ирина Корниевская. — О недоверии подробно и детально не могу сказать. Какие-то факты начали всплывать. Об отношениях Лопатина и Орлова тоже не могу сказать: не была в тесном контакте ни с тем, ни с другим. Вся информация была на уровне слухов в предприятии. Слухи — это не факты, но об этом говорили. Я не буду озвучивать эти сплетни.

Отвечая на вопросы адвоката Полозовой, технический директор КБУ подтвердила, что по мере необходимости сотрудники отдела могут выезжать на место для наладки, проверки или обследования объектов. Но решение об этом принимается вышестоящим руководством. Начальник инженерно-инспекторской службы правомочен инициировать выездные проверки, но только в случае, если они касаются его рабочей деятельности.

-Плановые проверки не так часто бывают. Собираемся и смотрим по режимам, по диспетчерской службе собираем информацию, если где-то заметили сбой или отклонения — планируем выезд. Снимаем параметры и анализируем их. Лопатин обязан запланировать приемку приборов учета по городу раз в год перед началом отопительного сезона. Если возникают какие-то сбои или некорректность в показаниях, он имеет право обратиться в организацию с уведомлением о проверке и его обязаны допустить на объект в течение трех суток. Это будет плановая проверка, которую раз в квартал регламентирует законодательство. Если такие проверки случаются чаще одного раза, то они считаются внеплановыми. Для этого нужны основания, — пояснила в суде свидетель.

Ирина Корниевская затруднилась ответить на вопрос адвоката, хватает ли лимитов, выданных в техусловиях на воду и стоки, чтобы обеспечить ресурсом жилые дома МК «Сибиряк», ведь для этого нужно знать потребление каждого дома.

Автор видео Марина Волкова

Напомним, свидетель по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей полностью опроверг версию обвинения о причинении им крупного ущерба муниципалитету.

В судебное заседание 20 марта вызвали Ларису Степанову, которая с декабря 2016 года по июнь 2018-го исполняла обязанности вице-мэра Бердска по городскому хозяйству. Она по сути провела собственное расследование, собрав кучу документов в подтверждение невиновности Кожина.

Она опровергла сведения о том, что МК «Сибиряк», который, по версии следствия «выпил» воды на баснословную сумму, не имел договора на потребление холодной воды и отвод канализационных стоков с КБУ. Утверждать так ей позволяет в том числе работа начальником абонентско-договорного отдела в Комбинате. Договор был заключен в 2006 году с МУП «Горводоканал», правопреемником которого является КБУ. И до сих пор, утверждает свидетель, договор считается действующим.

Согласно дополнению к договору от 2007 года МК потребляет 40,5 тыс. кубометров и вырабатывает 53,3 кубических метров стоков в год. При чем этот лимит ресурсов рассчитывался много лет назад с учетом полной застройки территории «Сибиряка». Компания с 1984 года строила сети для себя. И эти документы есть в управлении градостроительства бердской мэрии, заявила Лариса Владимировна.

Расчеты для «Сибиряка» и по теплу, и по воде, и по электричеству делали на всю территорию согласно проекту застройки с последующими изменениями, что занесено в градостроительный план Бердска. И даже если Дыненков не уведомил о вводе в эксплуатацию очередного дома, по мнению Степановой, это нельзя считать незаконными врезками.

А именно они стали поводом для ареста Кожина. Обвинение полагает, что из-за этого воду использовали без учета и в гигантских объемах, причинив колоссальный ущерб муниципалитету.