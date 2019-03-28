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Прослушка: «Не чувствую за собой грехов», заявил обвиняемый в «хищении воды» экс-директор КБУ неизвестной женщине в Бердске

Расшифрованную запись беседы огласила судья. Александр Кожин, обвиняемый в причинении ущерба на 170 млн рублей, интересовался новым директором предприятия. Отметил, что никакого умысла у него не было.

28.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 9 коммент.
 
Прослушка: Не чувствую за собой грехов, заявил обвиняемый в хищении воды экс директор КБУ неизвестной женщине в Бердске

Александр Кожин оказался на скамье подсудимых с двумя пособниками

Прослушку силовиков телефонного разговора с некой «женщиной» и экс-директором Комбината бытовых услуг Александра Кожина огласила судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич сегодня, 28 марта. Напомним, Александр Юрьевич оказался на скамье подсудимых вместе с пособниками — руководителем МК «Сибиряк» Владимиром Дыненковым и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергеем Оленичем.

Кожина, напомним, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб муниципалитету. Следствие полагает, что он «простил» долги за потребленную воду МК «Сибиряк» на 170 млн рублей, снизив задолженность до 380 тыс. рублей. Оленичу и Дыненкову инкриминируют пособничество в этом. Они находятся под домашним арестом с 3 июля 2018 года по решению областного суда, а Кожин содержится в СИЗО. Ему облсуд отказал в смягчении меры пресечения.

Судя по разговору, уже будучи бывшим директором КБУ Александр Кожин интересовался у экс-подчиненной о новом директоре предприятия Владимире Воспанчуке, как его принял коллектив.

-Орлов начислил МК «Сибиряк» 170 миллионов рублей, я расчет, естественно, не проверял. Я вообще-то доверял ему. Я просто взял выдернул из этих вещей два месяца ( из 170 млн руб. 380 тысяч — прим. ред.) сделал доначисления, а там в суде может от этих 170 миллионов и ничего не останется. Что тут такого то, умысла никого нет! Это интересно тому, кто хотел быть директором. Это специально сделано. Меня «жали» специально. А Орлов от этого всего сбежал — ушел на больничный. Я не чувствую за собой грехов, — делился Александр Кожин своему собеседнику.

Напомним, арбитражный суд Новосибирской области 25 марта удовлетворил иск бердского Комбината бытовых услуг по возвращению долгов за потребленную воду. По решению суда МК «Сибиряк», гендиректора которого обвиняют в «хищении воды» на 170 млн рублей, должен выплатить КБУ Бердска 57 млн рублей.

Сумма несколько ниже той, что требовал Комбинат от элитного жилого комплекса. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», муниципальный КБУ предъявил «Сибиряку» ущерб в размере 63 млн рублей — за последние три года, а не за 8 лет, как значится в уголовном деле о «хищении воды» на 170 млн рублей. У арбитража есть срок давности.

26 марта областной арбитражный суд опубликовал только резолютивную часть. Поэтому, как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель КБУ Владимир Воспанчук, он пока не знает, почему сумма исковых требований снизилась.

— Пойдем ли мы судиться дальше, пока не знаю. Мотивировочную часть увидим, тогда и будем готовить свою позицию, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Викторович.

Он расценивает судебное решение, как «логичный этап». Возможно, Дыненков не заплатит всю сумму. Но в обеспечение иска приставы могут арестовать у него имущество, чтобы вернуть Комбинату бытовых услуг хотя бы часть долга. Впрочем, свое слово пока не сказал арбитраж высшей инстанции.

А вот свидетель по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей полностью опроверг версию обвинения о причинении им крупного ущерба муниципалитету.

В судебное заседание 20 марта вызвали Ларису Степанову, которая с декабря 2016 года по июнь 2018-го исполняла обязанности вице-мэра Бердска по городскому хозяйству. Она по сути провела собственное расследование, собрав кучу документов в подтверждение невиновности Кожина.

Она опровергла сведения о том, что МК «Сибиряк», который, по версии следствия «выпил» воды на баснословную сумму, не имел договора на потребление холодной воды и отвод канализационных стоков с КБУ. Утверждать так ей позволяет в том числе работа начальником абонентско-договорного отдела в Комбинате. Договор был заключен в 2006 году с МУП «Горводоканал», правопреемником которого является КБУ. И до сих пор, утверждает свидетель, договор считается действующим.

Согласно дополнению к договору от 2007 года МК потребляет 40,5 тыс. кубометров и вырабатывает 53,3 кубических метров стоков в год. При чем этот лимит ресурсов рассчитывался много лет назад с учетом полной застройки территории «Сибиряка». Компания с 1984 года строила сети для себя. И эти документы есть в управлении градостроительства бердской мэрии, заявила Лариса Владимировна.
Расчеты для «Сибиряка» и по теплу, и по воде, и по электричеству делали на всю территорию согласно проекту застройки с последующими изменениями, что занесено в градостроительный план Бердска. И даже если Дыненков не уведомил о вводе в эксплуатацию очередного дома, по мнению Степановой, это нельзя считать незаконными врезками.

А именно они стали поводом для ареста Кожина. Обвинение полагает, что из-за этого воду использовали без учета и в гигантских объемах, причинив колоссальный ущерб муниципалитету.


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Весь сюжет: Незаконная вода

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(9) Комментариев

  1. Зверь

    Дворянин Кожин,всё логично и просто. Если решение на 57 лямов устоит,то вроед как ты нанёс 56620000 рублей убытка КБУ своим директорством. И никто тебя заказом не «жал» ,ты сам такой и есть.

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  2. Бродяга

    Помнится некто ЗВЕРЬ не так много времени назад говорил о Кожине как о сильном руководителе.Весна,снег тает ,мнения меняются.Хотя возможно что это сторонник Кожина под ником ЗВЕРЬ хвалил своего другана.

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  3. Китайские задвижки

    А почему в преддверии данной махинации Степанова снова покинула такой высокий пост, ни у кого не вызывает вопросов ?

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  4. Гость

    Консерватория — китайские задвижки — прорывы — земельные участки — уходит вода… «Я — в домике!» Чик-чирова — не игрова! — ???
    :-D :-D :-D

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  5. Мария

    В деле А.Ю. Кожина поражает один факт-это расчет долга в 170,00 мил. рублей, почему следственный комитет или отдел вынося Постановление не проверил заявленные претензии? Как можно возбуждать дело без ревизии всех потоков по куб. м. и финансам, что в Администрации МУ ЖКХ нет специалистов и не могли проверить поставку и оплату ресурсов по годам?

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  6. Raven

    А то он не догадывается, что его слушают. Театр Кожина для послухов :-D

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  7. Аноним

    Я «НЕ в ТЕМЕ»…Но позитивные изменения ощущаю.

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  8. Гость

    Ясно, что для «тихарей» пел! :(

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