Труп на веревке в гараже обнаружили спасатели в Бердске

По обращению полиции вскрыли железную дверь гаража в гаражном кооперативе по ул. Черемушной спасатели поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева, звонок с просьбой о помощи, деблокировать входную дверь в гараж, поступил дежурному отряда 26 марта в 7.00. 56-летний владелец гаража 12 часов не выходил на связь с родными, не отвечал на звонки и не открывал дверь.

Спасатели прибыли на место, вскрыли гаражную дверь и вошли в помещение. Хозяина гаража они нашли висящим на веревке. Далее своей работой занялись полицейские, которым предстоит выяснить обстоятельства смерти.