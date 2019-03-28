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Размер пенсии свяжут с продолжительностью жизни в России

Затрагивает это накопительную часть пенсии. Планируемые изменения должны вступить в силу с 2020 года

28.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Размер пенсии свяжут с продолжительностью жизни в России

Минтруд предложил рассчитывать накопительные пенсии по прогнозам продолжительности жизни

По действующему законодательству, при определении продолжительности ожидаемого периода выплаты на очередной год используются данные Росстата.
Длительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на очередной год предлагается рассчитывать на основе прогнозных данных на будущий год о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно, изменения могут вступить в силу с 2020 года, следует из проекта поправок Минтруда, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью… федерального закона в части использования при расчете продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии прогнозных данных на очередной год о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте, соответственно, 60 и 55 лет», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отмечается, что, по действующему законодательству, при определении продолжительности ожидаемого периода выплаты на очередной год используются данные Росстата о продолжительности жизни мужчин и женщин, представляемые на основании сведений об уровнях смертности за предшествующий год.

«С учетом общей тенденции увеличения продолжительности жизни в России определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете размера накопительной пенсии на основании исторических данных Росстата, приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии», — следует из текста документа.

Планируемые изменения должны вступить в силу с 2020 года. Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, отмечается в пояснительной записке.

Источник: ТАСС



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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Перевожу на человеческий язык: в связи с успешным жонглированием цифрами ОЖИДАЕМОЙ продолжительности жизни для только что родившихся россиян (протестов не выявлено) для очередных пенсионеров пенсии будут ПЛАНОВО СНИЖАТЬ.

    В общем, всё только начинается…. :-D

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