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Перенесла операцию больная раком мама двоих детей из Бердска

Химиотерапии для Натальи Жаворонок перенесли на апрель. Бердчанка стойко борется с недугом благодаря читателям «Курьер. Среда. Бердск».

28.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Перенесла операцию больная раком мама двоих детей из Бердска

Наталья Жаворонок от всего сердца благодарит бердчан за поддержку

Гормональный сбой стал причиной отмены шестой по счету процедуры химиотерапии для больной онкологией мамы с двумя детьми из Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за помощью к читателям «Курьер. Среда. Бердск» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания — «лимфомы Ходжкина». Бердчанка уже прошла пять курсов химиотерапии из восьми. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватает даже на лекарства, и не только для себя. Но вот экономит исключительно на себе — покупает самые дешевые препараты, отказываясь от необходимых дорогостоящих. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея. Все ресурсы давным-давно исчерпаны. От Андрея отец отказался, когда Наталья слегла с болезнью, у Кирилла никогда не было отца. Измученная болезнью и отсутствием денег Наталья Жаворонок отправилась в соцзащиту, чтобы ее семье оказали хоть какую-нибудь поддержку. Все, что смогли предложить — продуктовый набор. Ходила в отдел опеки в надежде, что ее мать сможет оформить опеку над детьми и будет получать помощь от государства. Но узнала, что такое возможно только в случае потери кормильца. И если это случится, то только младший ребенок Наташи сможет оказаться под опекой, у старшего есть законный отец.

Буквально за два дня Наталье перечислили на карту 80 тыс. рублей. Благотворители приезжали к ней домой и привозили игрушки, детскую одежду и продукты. Благодаря чутким людям бердчанка закупила продукты, лекарства на месяц и одела детей на весну и лето.

История бердчанки не оставила равнодушными многих бердчан. Даже после того, как Наташа благодаря читателям «Курьер. Среда. Бердск» поправила материальное положение своей семьи, бердчане продолжали перечислять деньги и приносить одежду и продукты. А самое главное — незнакомые люди звонили ей и как могли поддерживали морально. Даже писали ей стихи.

В начале марта на карту Натальи было перечислено более 100 тыс. рублей. На очередную химиотерапию бердчанке нужно было отправиться в областную больницу 5 марта. Но из-за гормонального сбоя в организме пациентки процедуру перенесли на 10 апреля. В конце марта Наташа перенесла операцию. Теперь надеется, что до 10 апреля ее самочувствие стабилизируется и она сможет пройти очередную процедуру химиотерапии. Тогда останется еще две.

Несмотря ни на что Наталья стойко борется с недугом. И уверяет, что справляться с болезнью ей помогает поддержка неравнодушных бердчан. Она переписывается с новыми знакомыми в соцсетях, разговаривает с ними по телефону. Некоторые навещают ее дома. И обязательно с гостинцами.

Средства благотворителей продолжают поступать на карту Натальи Жаворонок. По словам бердчанки, всего было перечислено порядка 120 тыс. рублей. Часть она потратила на продукты, лекарства, одежду и обувь для детей. Недавно купила для своих мальчишек двухъярусную кровать. До этого они все втроем спали на диване. Да, четвертой еще была любимица кошка.

— У нас теперь все есть. Продукты, соленья-варенья, лекарства. Деньги я стараюсь тратить по минимуму. Перевела все деньги сыну на карту. Около 70 тыс. рублей. Мало, что со мной может случиться, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 27 марта Наталья Жаворонок.

Перед тем, как Наталье лечь на операцию, к ней приходила гостья. Ровесница Наташи. Она принесла для ребятишек сладости, а Наташе передала масла с икон, одна из них — Божьей матери.

— Всем знакомым и незнакомым людям, которые поддержали и поддерживают мою семью в тяжелое время, я хочу сказать огромное спасибо. Я не знаю, что со мной было бы, если бы не ваша помощь. Храни вас Бог! — пожелала Наталья читателям «Курьер. Среда. Бердск».

Если вы готовы помочь Наталье Жаворонок и ее детям, можете перечислить деньги на банковскую карту. Ваша помощь поможет Наталье бросить все свои силы на борьбу с онкологическим заболеванием.

Карта «Мир» 2202200942012970 (Наталья Анатольевна Жаворонок).

Тел.: 8-913-953-12-67.


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