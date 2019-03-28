Перенесла операцию больная раком мама двоих детей из Бердска

Гормональный сбой стал причиной отмены шестой по счету процедуры химиотерапии для больной онкологией мамы с двумя детьми из Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за помощью к читателям «Курьер. Среда. Бердск» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания — «лимфомы Ходжкина». Бердчанка уже прошла пять курсов химиотерапии из восьми. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватает даже на лекарства, и не только для себя. Но вот экономит исключительно на себе — покупает самые дешевые препараты, отказываясь от необходимых дорогостоящих. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея. Все ресурсы давным-давно исчерпаны. От Андрея отец отказался, когда Наталья слегла с болезнью, у Кирилла никогда не было отца. Измученная болезнью и отсутствием денег Наталья Жаворонок отправилась в соцзащиту, чтобы ее семье оказали хоть какую-нибудь поддержку. Все, что смогли предложить — продуктовый набор. Ходила в отдел опеки в надежде, что ее мать сможет оформить опеку над детьми и будет получать помощь от государства. Но узнала, что такое возможно только в случае потери кормильца. И если это случится, то только младший ребенок Наташи сможет оказаться под опекой, у старшего есть законный отец.

Буквально за два дня Наталье перечислили на карту 80 тыс. рублей. Благотворители приезжали к ней домой и привозили игрушки, детскую одежду и продукты. Благодаря чутким людям бердчанка закупила продукты, лекарства на месяц и одела детей на весну и лето.

История бердчанки не оставила равнодушными многих бердчан. Даже после того, как Наташа благодаря читателям «Курьер. Среда. Бердск» поправила материальное положение своей семьи, бердчане продолжали перечислять деньги и приносить одежду и продукты. А самое главное — незнакомые люди звонили ей и как могли поддерживали морально. Даже писали ей стихи.

В начале марта на карту Натальи было перечислено более 100 тыс. рублей. На очередную химиотерапию бердчанке нужно было отправиться в областную больницу 5 марта. Но из-за гормонального сбоя в организме пациентки процедуру перенесли на 10 апреля. В конце марта Наташа перенесла операцию. Теперь надеется, что до 10 апреля ее самочувствие стабилизируется и она сможет пройти очередную процедуру химиотерапии. Тогда останется еще две.

Несмотря ни на что Наталья стойко борется с недугом. И уверяет, что справляться с болезнью ей помогает поддержка неравнодушных бердчан. Она переписывается с новыми знакомыми в соцсетях, разговаривает с ними по телефону. Некоторые навещают ее дома. И обязательно с гостинцами.

Средства благотворителей продолжают поступать на карту Натальи Жаворонок. По словам бердчанки, всего было перечислено порядка 120 тыс. рублей. Часть она потратила на продукты, лекарства, одежду и обувь для детей. Недавно купила для своих мальчишек двухъярусную кровать. До этого они все втроем спали на диване. Да, четвертой еще была любимица кошка.

— У нас теперь все есть. Продукты, соленья-варенья, лекарства. Деньги я стараюсь тратить по минимуму. Перевела все деньги сыну на карту. Около 70 тыс. рублей. Мало, что со мной может случиться, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 27 марта Наталья Жаворонок.

Перед тем, как Наталье лечь на операцию, к ней приходила гостья. Ровесница Наташи. Она принесла для ребятишек сладости, а Наташе передала масла с икон, одна из них — Божьей матери.

— Всем знакомым и незнакомым людям, которые поддержали и поддерживают мою семью в тяжелое время, я хочу сказать огромное спасибо. Я не знаю, что со мной было бы, если бы не ваша помощь. Храни вас Бог! — пожелала Наталья читателям «Курьер. Среда. Бердск».

Если вы готовы помочь Наталье Жаворонок и ее детям, можете перечислить деньги на банковскую карту. Ваша помощь поможет Наталье бросить все свои силы на борьбу с онкологическим заболеванием.

Карта «Мир» 2202200942012970 (Наталья Анатольевна Жаворонок).

Тел.: 8-913-953-12-67.