Скрытую камеру в дезодоранте в душе хостела обнаружила туристка

Туристка из Франции, путешествующая по Австралии, нашла скрытую камеру, которая была установлена в ванной хостела в Сиднее. Устройство было спрятано в дезодоранте.

Как информирует Daily Mail, 27-летняя путешественница пользовалась общей ванной комнатой, в которой бывали и другие постояльцы. Француженка заметила подозрительный предмет после того как разделась и приняла душ. Она сфотографировала устройство и позвонила в полицию.

Полицейские обвинили в установке скрытой камеры 36-летнего мужчину, приехавшего из Гонконга и остановившегося в этом же хостеле. Злоумышленник был арестован.

Источник: РГ