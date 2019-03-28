Катастрофа на железной дороге: Ущерб в 36,5 млн рублей предъявили дежурной по станции под Искитимом

В Новосибирской области в суд поступили материалы уголовного дела в отношении дежурной по железнодорожной станции Евсино Натальи Кравченко.

В Искитимский районный суд поступило уголовное дело в отношении Натальи Кравченко, которая обвиняется в «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» с причинением крупного ущерба. Речь идет о сумме 36 545 952 рублей.

«Из обвинительного заключения следует, что Наталья Кравченко была назначена на должность дежурной по железнодорожной станции, — сообщили в суде. — Дежурная допустила выход неуправляемого подвижного состава на пути и столкновение тепловоза с хвостовыми вагонами поезда». Женщину обвиняют в халатности, которая стала причиной столкновения двух поездов.

Железнодорожная катастрофа произошла на станции Евсино 18 апреля 2018 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск. Из двух столкнувшихся поездов один перевернулся. Были повреждены столбы электропередач. Очевидцы сообщали, что груженный углем поезд двигался по технологической железнодорожной ветке.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги уточняли, что произошел сход тепловоза с подъездных путей с последующим столкновением со стоящим на пути грузовым поездом. В результате произошел сход 15 вагонов. Кроме того, катастрофа под Искитимом стала причиной многочасовых задержек электричек в Новосибирск и обратно.

Как сообщал «Весь Искитим», РЖД извинилась за происшествие в Евсино.