Пролетит «Ласточка» Новосибирск-Барнаул через Бердск

ОАО «Российские железные дороги» рассматривает возможность запуска поездов «Ласточка» на маршрутах в Сибирской федеральном округе в 2020-2021 годах. Это следует из письма (копия имеется у ТАСС) замначальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Андрея Кудряшова председателю Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову.

«В настоящее время ОАО «РЖД» рассматривается комплексный вопрос организации движения скоростных электропоездов «Ласточка» на направлениях Омск — Новосибирск, Новосибирск — Кемерово, Новосибирск — Томск, Новосибирск — Барнаул, Новосибирск — Новокузнецк», — говорится в письме.

При этом, для запуска «Ласточек» в 2020-2021 годах, как следует из письма, необходимо будет модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика.

«Ласточка» — скоростной электропоезд, разработанный немецкой компанией Siemens, который может развивать скорость до 160 км/ч. Сейчас локализованное на территории РФ производство «Ласточек» расположено в городе Верхняя Пышма в Свердловской области.

Источник: ТАСС