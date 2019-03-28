Скрытую камеру в дезодоранте в душе хостела обнаружила туристка
Перенесла операцию больная раком мама двоих детей из Бердска
Размер пенсии свяжут с продолжительностью жизни в России
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
Труп на веревке в гараже обнаружили спасатели в Бердске
Катастрофа на железной дороге: Ущерб в 36,5 млн рублей предъявили дежурной по станции под Искитимом
Путин не «развлекушкой», а важным государственным делом назвал спорт
Пролетит «Ласточка» Новосибирск-Барнаул через Бердск
Сбившая спутник Индия объявила себя космической державой
Кто бы сомневался…
Разве гос-во относилось бы так трепетно к результатам спортивных выступлений, что Олимпиаду 2018 злые языки прозвали Мельдониадой?
Спорт настолько дело государственной важности, что, по мнению вражеской ВАДА самая мощная силовая структура, из которой выходец-САМ, крышует РУСАДА и даже есть государственная допинговая программа (я ж говорю, по мнению вражеских деятелей из всяких там подпендосных организаций, обслуживающий, конечно же, интересы Госдепа)))
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Важность эту можно наблюдать на бердских тренажёрах , подарке депутатов- все для галочки!
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дыкть, те тренажёры это физкультура, то есть- занятия для себя.
А тут речь про спорт. Видимо это стройки стадионов, развитие фармацевтики и прочее
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Дорогая редакция!!
А можно ввести кроме этого:
меня радует (0%)меня злит (100%)мне всё равно (0%)любопытно (0%)
еще одну эмоцию:
«я упысался»(146%)
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Думаю, что всё ещё проще.
Нужны какие-то ДЕЛА в которых есть хоть какие-то успехи. А какие дела есть? Промышленность в руинах. Импортозамещение провалилось (повсюду пальмовое масло и китайская электроника). Рынок космических запусков летит под откос. От российского вооружения отказывается даже Индия… Недовольство переходом Крыма зреет уже с обеих сторон… Врачи устраивают демарши. Люди задыхаются от свалок. Социалка деградировала…
Вот и остаётся откармливать мельдонием гладиаторов нового времени и выдавать их случайные успехи за важное государственное ДЕЛО.
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