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Путин не «развлекушкой», а важным государственным делом назвал спорт

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Путин не «развлекушкой», а важным государственным делом назвал спорт

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость развития спорта в стране, отметив, что физическая культура — не «развлекушка», а важное государственное дело.

28.03.2019 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Путин не развлекушкой, а важным государственным делом назвал спорт

Россия — на пути к ЗОЖ

«Еще раз хочу подчеркнуть, что физкультура, спорт — это не какая-то «развлекушка». Это чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения, дело. От этого зависит и решение наших демографических проблем и задач, здоровье нации зависит, это и, без всякого преувеличения, политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне, с демонстрацией наших достижений в области социальной политики, здравоохранения. Это все связано между собой очень тесно и очень глубоко переплетается между собой», — заявил Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в среду.

Президент также выразил благодарность рабочей группе Совета, отметив, что ее проработанные предложения пойдут на пользу развитию физической культуры и спорта в РФ.

Источник: rsport.ria.ru



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(5) Комментариев

  1. Вадим

    Кто бы сомневался…
    Разве гос-во относилось бы так трепетно к результатам спортивных выступлений, что Олимпиаду 2018 злые языки прозвали Мельдониадой?
    Спорт настолько дело государственной важности, что, по мнению вражеской ВАДА самая мощная силовая структура, из которой выходец-САМ, крышует РУСАДА и даже есть государственная допинговая программа (я ж говорю, по мнению вражеских деятелей из всяких там подпендосных организаций, обслуживающий, конечно же, интересы Госдепа)))
    ;)

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  2. Аноним

    Важность эту можно наблюдать на бердских тренажёрах , подарке депутатов- все для галочки!

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    • a.danilov

      дыкть, те тренажёры это физкультура, то есть- занятия для себя.
      А тут речь про спорт. Видимо это стройки стадионов, развитие фармацевтики и прочее

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  3. Вадим

    Дорогая редакция!!
    А можно ввести кроме этого:
    меня радует (0%)меня злит (100%)мне всё равно (0%)любопытно (0%)
    еще одну эмоцию:
    «я упысался»(146%)
    :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Думаю, что всё ещё проще.

    Нужны какие-то ДЕЛА в которых есть хоть какие-то успехи. А какие дела есть? Промышленность в руинах. Импортозамещение провалилось (повсюду пальмовое масло и китайская электроника). Рынок космических запусков летит под откос. От российского вооружения отказывается даже Индия… Недовольство переходом Крыма зреет уже с обеих сторон… Врачи устраивают демарши. Люди задыхаются от свалок. Социалка деградировала…

    Вот и остаётся откармливать мельдонием гладиаторов нового времени и выдавать их случайные успехи за важное государственное ДЕЛО. :-D

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