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Кураторы из высшей власти будут приглядывать за регионам с проблемной экономикой

Премьер Медведев обяжет их приглядывать, как реализуются те или иные решения.

28.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Кураторы из высшей власти будут приглядывать за регионам с проблемной экономикой

Медведев предложил назначить кураторов регионов с проблемами в экономике

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил назначить кураторов из правительства для решения задач по социально-экономическому развитию регионов.
«Полагаю правильным по каждой из этих территорий, где такие сложности существуют, также еще закрепить куратора из федерального правительства, человека, который будет что называется приглядывать, как реализуются те или иные решения», — сказал Медведев на совещании «О социально-экономическом развитии регионов».
Ранее Медведев предложил провести серию совещаний, посвящённых социально-экономическому развитию ряда регионов, «где ситуация наиболее сложная». Среди них он назвал Калмыкию, Мордовию, Марий Эл, Республику Алтай, Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области и Тыву. В среду на совещании как раз обсуждалась Тыва.

Источник: РИА Новости


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