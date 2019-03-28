Ищем героев для проекта «Один день из жизни инвалида» в Бердске!

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Редакция начала работу над проектом «Один день из жизни инвалида», героям которого можете стать вы или ваши дети. Мы расскажем о том, с какими проблемами каждый день сталкиваются особенные люди, обратим внимание местной власти на жизнь людей с ограниченными возможностями, поможем решить, пусть и не все, но некоторые проблемы.

Если вы готовы стать участником проекта, рассказать городу и всему миру о своих повседневных буднях, то напишите на электронный адрес «Курьер. Среда. Бердск» — bkurer@mail.ru с пометкой «Участие в проекте «Один день»».