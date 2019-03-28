Сбившая спутник Индия объявила себя космической державой

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите. Об этом объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. Он назвал это крупным прорывом в космической программе страны, передает Reuters.

«Сегодня Индия совершила беспрецедентное достижение, — сказал он. — Индия теперь крупная космическая держава». Моди уточнил, что спутник находился на высоте 300 км. Он подчеркнул, что миссия не была направлена против какой-то конкретной страны.

Индия стала четвертой страной, которая провела испытание противоспутникового оружия, — после США, России и Китая. Дели развивает свою космическую программу с 1947 года.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский не исключил вероятность того, что Индия действительно могла сбить спутник на низкой околоземной орбите.

«В принципе никаких технических или технологических секретов в этом нет. Это так называемая противоракета с высокой энергетикой, с большой досягаемостью по высоте. Сейчас такие средства уничтожения спутников на низких орбитах имеют несколько стран: США, Россия, Китай, о наличии такой системы заявил Израиль. У Индии есть запущенные спутники в космосе. Вполне возможно, что они отработали по выслужившему срок своему собственному спутнику», — пояснил эксперт. Он отметил, что Индия активно развивает ракетные технологии, в частности, эта страна создала ракету средней дальности, у нее также есть ракеты оперативно-тактической дальности.

Источник: РБК