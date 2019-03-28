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Идет работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

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Идет работа над спецпроектом «Выпускник-2019»

Три года подряд на последнем школьном звонке 11-классникам Бердска вручается уникальный выпуск журнала «Выпускник». Ждем информацию о классах!

28.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Идет работа над спецпроектом «Выпускник 2019»

Издательский дом «БукЪвица» продолжает работу над выпуском 2019 года.
Мы обращаемся к директорам школ, классным руководителям и родителям оказать содействие в сборе информации.
Традиционно в выпуске будут статьи о каждой школе и о каждом выпускном классе. Для этого нам от руководителей школа нужна обновленная информация о достижениях учреждения в 2018-2019 году, от классов – материалы для статьи – текст и фото (что должно быть на странице в прикрепленном файле). Проект трудоемкий во всех смыслах и откладывать его на момент, когда пора сдавать ЕГЭ точно не следует!
Дорогие директора школ! Если необходимо что-то поменять в информации о вашей школе в предыдущем (2018 год) тексте, пожалуйста, срочно сообщите!
Дорогие классные руководители! Просим Вас обратить внимание при подготовке материала — мы давали список вопросов, ответы на которые мы будем использовать в спецпроекте.
Мы ждем информацию от Вас на ящик координатора проекта Елены Белоусовой belenna73@mail.ru. Телефон для уточнения 3-00-10.
Удачного учебного года!


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