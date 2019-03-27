Газ проведут в 2021 году в частный сектор центра Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин сегодня, 27 марта, отчитался о своей работе за 2018 год перед депутатским корпусом. В прошлом году Евгений Анатольевич смог справиться 35 задач из поставленных 37, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» — расходы и доходы бюджета. 53-страничный отчет главы горсовет утвердит на апрельской сессии.

Депутата Елену Белову на сегодняшнем заседании заинтересовало берегоукрепление. Глава города отметил, что деньги на это есть.

— Важно не то, что берег рушится. Топляк падает в воду, может разрушить очистные сооружения. Это масштабная проблема, — сказал Шестернин.

Кроме того, депутаты обсудили 100-процентную обеспеченность бердчан детскими садами. Как указано, в документе, «не хватает катастрофически мест в садах полуторагодовалых детей».

Затронули и тему газификации в центре Бердска. Мэр сообщил, что газ появится к 2021 году. Евгений Шестернин подчеркнул, что работа по газификации идет. Возможна газификация благодаря областному финансированию или частному строительству газопровода.

В итоге депутаты приняли отчет мэра. Но поинтересовались, как город привлекает финансирование на решение проблем в ЖКХ.

Подробности — в ближайшее время.