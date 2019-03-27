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Путина мудрым и авторитетным правителем назвал глава Всемирной исламской лиги

«Российская Федерация под руководством Его Превосходительства Президента России» является образцом для восточных стран, заявил Мохаммед Бин Абдул Карим аль-Исса.

27.03.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Путина мудрым и авторитетным правителем назвал глава Всемирной исламской лиги

Российского президента уважают на Востоке

Президент РФ Владимир Путин пользуется огромным авторитетом у народов восточных стран — главу Российского государства называют мудрым, сказал генсек Всемирной исламской лиги Мохаммед Бин Абдул Карим аль-Исса.

«Мы делаем упор на тематику мира и согласия. Будем изучать это именно на примере Российской Федерации, поскольку Россия является образцом этой модели. Мы также знаем, что Российская Федерация под руководством Его Превосходительства Президента Российской Федерации сделала много шагов и выдвинула многие инициативы, направленные на установление мира и согласия. Мы на Востоке его (Владимира Путина. — Прим.ред.) называем мудрым, он пользуется огромным народным авторитетом в восточных странах», — заявил генсек Всемирной исламской лиги.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на уникальный опыт Мохаммеда Бин Абдул Карим аль-Иссы.

«Вы сочетаете в себе знания богословия и знание права, тем более вы возглавляли совет министров юстиции, это позволяет вам иметь не только огромный кругозор, но и обладать всеми знаниями, которые, было бы правильно, чтоб были перенесены как можно дальше, кроме круга тех людей, кто вырабатывает решения, принимает решения. Поэтому такие контакты являются очень важными», — отметил Володин.

Всемирная исламская лига (ВИЛ) создана в 1962 году по инициативе Саудовской Аравии. Штаб-квартира организации находится в Мекке, также имеются филиалы в Медине, Эр-Рияде и Джидде. ВИЛ — неправительственная международная исламская организация религиозного и культурно-просветительского направления.

Её задачами являются распространение ислама, сохранение приверженности нормам шариата, противодействие нападкам и ложным обвинениям в отношении ислама как религии, налаживание сотрудничества между исламскими государствами в различных областях, поддержка мусульманского духовенства, выработка общих теологических обоснований по важнейшим политическим вопросам, защита прав мусульманских меньшинств.

ВИЛ имеет разветвлённую сеть представительств и центров, включающую четыре региональных координационных совета (европейский (штаб-квартира в Лондоне), африканский (штаб-квартира в Дакаре), американский (штаб-квартира в Нью-Йорке) и азиатский (штаб-квартира в Карачи). Лига обладает статусом наблюдателя при ООН и ОИС, является членом ЮНЕСКО, ИСЕСКО и ЮНИСЕФ.

Источник: pnp.ru


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(6) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Складно поют :-D
    «Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» —
    «А ты, Кукушечка, мой свет,
    Как тянешь плавно и протяжно:
    Во всем лесу у нас такой певицы нет!» —

    «Тебя, мой куманек, век слушать я готова». —
    «А ты, красавица, божусь,
    Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь,
    Чтоб начала ты снова…

    Отколь такой берется голосок?
    И чист, и нежен, и высок!..
    Да вы уж родом так: собою невелички,
    А песни — что твой соловей!» —

    «Спасибо, кум; зато, по совести моей,
    Поешь ты лучше райской птички.
    На всех ссылаюсь в этом я».

    Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
    Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, —
    Все ваша музыка плоха!..»

    За что же, не боясь греха,
    Кукушка хвалит Петуха?
    За то, что хвалит он Кукушку. ;)

    Thumb up 2 Thumb down 4

    • Аноним

      «…. я, совсем без драки,
      Могу попасть в большие забияки.
      Пускай же говорят собаки:
      «Ай, Моська! знать, она сильна,
      Что лает на Слона!»(с).

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  2. Новый мэр

    Обрезание и респект :-D

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  3. Аноним

    Моську вверху высказалась. Вот так, Петушок жизнь и проходит, тяф да тяф на Слона…

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • Человек

      Новый мэр — или как там вас,новый имам…
      Если значится,вам произвдую двойное обрезание — будет вам большой респект и прочее…
      Человек — *IN LOVE*

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  4. Аноним

    Путинский «Союз меча и орала» во всей красе.)))

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