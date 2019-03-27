Путина мудрым и авторитетным правителем назвал глава Всемирной исламской лиги

Президент РФ Владимир Путин пользуется огромным авторитетом у народов восточных стран — главу Российского государства называют мудрым, сказал генсек Всемирной исламской лиги Мохаммед Бин Абдул Карим аль-Исса.

«Мы делаем упор на тематику мира и согласия. Будем изучать это именно на примере Российской Федерации, поскольку Россия является образцом этой модели. Мы также знаем, что Российская Федерация под руководством Его Превосходительства Президента Российской Федерации сделала много шагов и выдвинула многие инициативы, направленные на установление мира и согласия. Мы на Востоке его (Владимира Путина. — Прим.ред.) называем мудрым, он пользуется огромным народным авторитетом в восточных странах», — заявил генсек Всемирной исламской лиги.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на уникальный опыт Мохаммеда Бин Абдул Карим аль-Иссы.

«Вы сочетаете в себе знания богословия и знание права, тем более вы возглавляли совет министров юстиции, это позволяет вам иметь не только огромный кругозор, но и обладать всеми знаниями, которые, было бы правильно, чтоб были перенесены как можно дальше, кроме круга тех людей, кто вырабатывает решения, принимает решения. Поэтому такие контакты являются очень важными», — отметил Володин.

Всемирная исламская лига (ВИЛ) создана в 1962 году по инициативе Саудовской Аравии. Штаб-квартира организации находится в Мекке, также имеются филиалы в Медине, Эр-Рияде и Джидде. ВИЛ — неправительственная международная исламская организация религиозного и культурно-просветительского направления.

Её задачами являются распространение ислама, сохранение приверженности нормам шариата, противодействие нападкам и ложным обвинениям в отношении ислама как религии, налаживание сотрудничества между исламскими государствами в различных областях, поддержка мусульманского духовенства, выработка общих теологических обоснований по важнейшим политическим вопросам, защита прав мусульманских меньшинств.

ВИЛ имеет разветвлённую сеть представительств и центров, включающую четыре региональных координационных совета (европейский (штаб-квартира в Лондоне), африканский (штаб-квартира в Дакаре), американский (штаб-квартира в Нью-Йорке) и азиатский (штаб-квартира в Карачи). Лига обладает статусом наблюдателя при ООН и ОИС, является членом ЮНЕСКО, ИСЕСКО и ЮНИСЕФ.

Источник: pnp.ru