Путина мудрым и авторитетным правителем назвал глава Всемирной исламской лиги

Президент РФ Владимир Путин пользуется огромным авторитетом у народов восточных стран — главу Российского государства называют мудрым, сказал генсек Всемирной исламской лиги Мохаммед Бин Абдул Карим аль-Исса.
«Мы делаем упор на тематику мира и согласия. Будем изучать это именно на примере Российской Федерации, поскольку Россия является образцом этой модели. Мы также знаем, что Российская Федерация под руководством Его Превосходительства Президента Российской Федерации сделала много шагов и выдвинула многие инициативы, направленные на установление мира и согласия. Мы на Востоке его (Владимира Путина. — Прим.ред.) называем мудрым, он пользуется огромным народным авторитетом в восточных странах», — заявил генсек Всемирной исламской лиги.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на уникальный опыт Мохаммеда Бин Абдул Карим аль-Иссы.
«Вы сочетаете в себе знания богословия и знание права, тем более вы возглавляли совет министров юстиции, это позволяет вам иметь не только огромный кругозор, но и обладать всеми знаниями, которые, было бы правильно, чтоб были перенесены как можно дальше, кроме круга тех людей, кто вырабатывает решения, принимает решения. Поэтому такие контакты являются очень важными», — отметил Володин.
Всемирная исламская лига (ВИЛ) создана в 1962 году по инициативе Саудовской Аравии. Штаб-квартира организации находится в Мекке, также имеются филиалы в Медине, Эр-Рияде и Джидде. ВИЛ — неправительственная международная исламская организация религиозного и культурно-просветительского направления.
Её задачами являются распространение ислама, сохранение приверженности нормам шариата, противодействие нападкам и ложным обвинениям в отношении ислама как религии, налаживание сотрудничества между исламскими государствами в различных областях, поддержка мусульманского духовенства, выработка общих теологических обоснований по важнейшим политическим вопросам, защита прав мусульманских меньшинств.
ВИЛ имеет разветвлённую сеть представительств и центров, включающую четыре региональных координационных совета (европейский (штаб-квартира в Лондоне), африканский (штаб-квартира в Дакаре), американский (штаб-квартира в Нью-Йорке) и азиатский (штаб-квартира в Карачи). Лига обладает статусом наблюдателя при ООН и ОИС, является членом ЮНЕСКО, ИСЕСКО и ЮНИСЕФ.
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Складно поют
«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!» —
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» —
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова». —
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь,
Чтоб начала ты снова…
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни — что твой соловей!» —
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички.
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, —
Все ваша музыка плоха!..»
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
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«…. я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!»(с).
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Обрезание и респект
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Моську вверху высказалась. Вот так, Петушок жизнь и проходит, тяф да тяф на Слона…
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Новый мэр — или как там вас,новый имам…
Если значится,вам произвдую двойное обрезание — будет вам большой респект и прочее…
Человек —
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Путинский «Союз меча и орала» во всей красе.)))
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