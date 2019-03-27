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Единороссы требуют назначить кандидата от «Единой России» в мэры Новосибирска

Депутат заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин уверен, что партия должна бороться за власть. «Личная договоренность» между губернатором Травниковым и мэром Локтем ему не понятна.

27.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Единороссы требуют назначить кандидата от Единой России в мэры Новосибирска

Выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года

Единоросс Николай Мочалин планирует принять участие в выборах мэра Новосибирска. Его заявление рассмотрят на заседании фракции ЕР.

Депутат заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин написал письмо с просьбой об участии партии в выборах мэра Новосибирска. Письмо адресовано руководителю фракции «Единой России» в региональном парламенте Валерию Ильенко.

По имеющейся информации, просьбу Мочалина рассмотрят на ближайшем заседании фракции, в четверг после сессии заксобрания.

В своем обращении Мочалин пишет, что участие партии в выборах мэра жизненно важно, и она должна бороться за власть. Свою позицию депутат объясняет непониманием на местах факта «личных договоренностей» между губернатором Андреем Травниковым и мэром-коммунистом Анатолием Локтем.

Выборы мэра Новосибирска состоятся в единый день голосования 8 сентября и пройдут в один тур. Общественные инициативы о введении второго тура были не поддержаны горсоветом Новосибирска. Среди возможных кандидатов – действующий градоначальник Анатолий Локоть, депутат областного заксобрания от ЛДПР Дарья Украинцева и предприниматель Сергей Проничев, выступающий от «Партии Роста».

Источник: fedpress.ru


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