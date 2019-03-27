Задержанный экс-министр Михаил Абызов похвалил ФСБ

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно». Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе, передает МК.

Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве. Полицейский конвой доставил Абызова и ещё четверых фигурантов дела в изолятор около 4 утра. Но передать «ценный человеческий груз» конвоирам не удалось — дежурный был занят приемом других задержанных. В итоге в камеры заселились в районе 6 утра.

Абызов сразу же приготовил себе постель (ему выдали матрас, подушку и одноразовое белье) и лёг спать. Члены ОНК застали его лежащим на нарах с натянутым на голову капюшоном и укрывшегося курткой. Вставать с кровати при виде гостей Абызов не стал, заметил:

— Спать хочу — и больше ничего. Допрашивали меня в следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли — кашу и чай — но я потом, сначала посплю.

Абызов всячески демонстрировал, что он в полном порядке, претензий ни к кому не имеет. Если бы не обстановка, можно было бы подумать, что он едва ли не благодарен «экскурсии» в полицейский ИВС. До этого будучи в ранге министра он был на мероприятиях в «Матросской тишине» и в Можайской женской колонии. Но сюда его привели мероприятия не культурные, а оперативно-розыскные, как пошутил сокамерник. К слову, компанию Абызову составили двое — задержанный за кражу рецидивист и обвиняемый в убийстве.

— Мишань, ну что ты лежишь, встань, когда с людьми разговариваешь, не удобно ведь, — взывал к нему рецидивист. «Мишаня» только сильнее натянул куртку.

Про свою участь Абызов сейчас старается не думать. Говорит, что сегодня будет суд, есть надежда, что в СИЗО не посадят. Впрочем, с учетом того, что ему вменяют помимо 159 статьи УК РФ «Мошенничество» ещё и 210-ую — «Создание преступного сообщества», надежды эти весьма призрачны.

— Может уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов прийти на суд? — вдруг спросил он, вынырнув из-под куртки.

-Вас не били, не пытали во время задержания? — уточнила обозреватель «МК» у Абызова.

— Нет, ребята нормальные, не было ни оскорблений, ничего. Корректно, уважительно и качественно. Если будут нарушатся мои права, я знаю , что делать. Вон тут целый «иконостас» с адресами правозащитных структур. В общем, не волнуйтесь.

После этих слов Абызов снова впал в дрёму.

Двое других фигурантов, задержанных по этому делу, пожаловались на гипертонию и попросили лекарства. Николай Степанов рассказал, что его задержали на Ставрополье, и везли оттуда на машине в Москву.

-Я была в Новосибирске, — говорит единственная женщина Галина Фрайденберг. — Меня попросили приехать в Москву и дать показания по делу 2011-2012 года. Я купила билет. В аэропорту «Шереметьево» меня встретили прямо у трапа самолета. Галина в шоке, все время плачет. Члены ОНК попросили сотрудников выдать ей успокоительные.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Абызову инкриминируют хищение 4 млрд рублей и «подрыв экономики и энергетической безопасности» в том числе Новосибирской области.