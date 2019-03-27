Инструкция: Какие льготы и соцподдержка положены предпенсионерам Бердска

Новшества, произошедшие в Пенсионном фонде, касаются каждого работающего жителя Бердска.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий №350-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2019 года.

— Принятие данного федерального закона относится к важнейшим вехам в истории отечественной пенсионной системы, поскольку его нормы затрагивают интересы подавляющего большинства граждан страны. Решения подобного рода не принимались с 1956 года, когда был принят закон о государственных пенсиях для рабочих и служащих, — рассказала на совещании чиновников 25 марта начальник УПФР по Бердску Елена Чуль.

Пошаговый переход к пенсионному возрасту

Право на страховую пенсию имеют граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет, соответственно мужчины и женщины. Увеличение пенсионного возраста происходит не одномоментно, а постепенно, исходя из необходимости адаптации граждан к происходящим изменениям. Для увеличения пенсионного возраста предусмотрен переходный период. Действующих пенсионеров нововведение никак не затрагивает. Исходя из норм закона можно констатировать: повышение пенсионного возраста начинается с 2019 года. Шаг ежегодного повышения составит 12 месяцев. Переход к новому нормативному пенсионному возрасту завершится к 2028 году, когда право на пенсию будет возникать у мужчин, достигших возраста 65 лет, и женщин достигших возраста 60 лет.

Повышения пенсионного возраста касается не только страховых пенсий по старости, но и ряда других видов пенсий: страховых пенсий по случаю потери кормильца при ее назначении супругу или супруге умершего кормильца, а также его бабушке или дедушке, страховые пенсии по старости, которые назначаются досрочно отдельным категориям лиц, осуществляющих творческую деятельность при достижении определенного законодательством пенсионного возраста. Это и страховые пенсии по старости, досрочно назначаемые лицам, отработавшим установленное количество лет в районах Крайнего севера.

Для педагогических и медицинских работников досрочные пенсии сохраняются и повышение требований по специальному стажу для них не предусмотрен. Для педагогов — это 25 лет, для медработников — 30 лет в города и 25 лет — в сельской местности. Однако для этой категории вводится отложенный срок выхода на пенсию — на 5 лет при выработки выслуги лет. Эти 5 лет вводятся также поэтапно. Все будет зависеть от того, когда они выработают профессиональный стаж.

-Если педагог выработал стаж в 2019 году, право на досрочную пенсию у него возникнет через шесть месяцев после выработки стажа, если в 2020 годы — через 1,5 лет, если в 2021 — через три года. Когда переходный период закончится, то обратиться за назначением досрочной пенсии педагог сможет через 5 лет после выработки стажа, — отметила Елена Чуль.

Принципиально важно, что в отношении лиц, достигших старого пенсионного возраста в период с 1 января 2019 по 1 января 2020 года законом предоставлена дополнительная льгота в части сроков назначения пенсии. Данным гражданам пенсия может назначаться ранее достижения нового пенсионного возраста, но более чем на 6 месяцев.

Список досрочников расширили

В связи с появлением нового пенсионного возраста появляется новый подвид досрочной страховой пенсии по старости, который был назван как досрочная пенсия в связи с длительным страховым стажем. Попросту, досрочная пенсия за длительную работу. Лицам, имеющим трудовой стаж 42 и 37 лет, соответственно мужчины и женщины, страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения предусмотренного законом возраста. Но не ранее достижения 60 и 55 лет соответственно у мужчин и женщин.

Список досрочников расширен и за счет мам, которые родили и воспитали 3 и 4 детей. При этом возраст выхода на пенсию у многодетной мамы зависит от количества детей в семье. Если у женщины 3 ребенка, то она сможет выйти на пенсию на 3 года раньше, в 57 лет, если 4 ребенка, то в 56 лет, отметила Елена Николаевна.

На сегодняшний день у Пенсионного фонда стоит задача организовать работу по выявлению многодетных матерей с целью проведения с ними адресной разъяснительной работы.

В пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется право на назначение накопительной части пенсии и других видов выплат пенсионных накоплений: для женщин в 55 лет и для мужчин в 60 лет.

С 2019 года Пенсионный фонд России запустил новый вид информирования, в рамках которого органам власти, работодателям и гражданам предоставляются сведения, подтверждающие предпенсионный возраст человека. Эти данные используются для предоставления льгот и мер социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста, которые гарантируются им законодательством.

Одними из контрагентов, которым ПФР предоставляет информацию о лицах предпенсионного возраста, являются центры занятости и работодатели города. В этой связи Пенсионный фонд организовал работу по заключению соглашений об информационном взаимодействии.

Понятие лиц предпенсионного возраста установлены в:

Трудовом кодексе РФ,

Налоговом кодексе РФ,

Федеральном законе РФ № 1032-1 «О занятости населения в Росиийской Федерации».

Возраст предпенсионера

При определении статуса ситуация осложняется тем, что в законодательстве не закреплено единого понятия пердпенсионного возраста. Для целей существующего правового регулирования действуют собственные нормы: для налоговых правоотношений одно определение, для трудовых другое, для правоотношение в сфере занятости – третье. Данное обстоятельство требует разных подходов к подтверждению статуса предпенсионера и организации соответствующей работы.

Основой критерий отнесения граждан к лицам предпенсионного возраста в целях предоставления льгот и мер социальной поддержки является возраст. В данном случае налоговыми льготами могут воспользоваться мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет (если они не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по старости, или не являются государственными служащими, у которых повышение пенсионного возраста началось с 1 января 2017 года).

В рамках реализации гарантий гражданам предпенсионного возраста по диспансеризации и занятости, а также уголовного преследования работодателей за необоснованный отказ гражданам предпенсионного возраста в приеме на работу и за необоснованное увольнение указанных граждан – к категории предпенсионеров относятся лица, которые не более чем через пять лет достигнут пенсионного возраста, установленного законом № 350-ФЗ (с учетом переходного периода).

Занятость и диспансеризация гарантирована для досрочников

Аналогичный подход в отношении гарантий по занятости и диспансеризации следует также применить в отношении граждан, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по старости, право на которую определяется с учетом достижения соответствующего возраста:

-для граждан постоянно проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях – является возраст гражданина для назначения «северной» пенсии;

-для многодетных матерей во внимание принимается соответствующий возраст и наличие требуемого количества детей на дату обращения за подтверждением статуса;

-для лиц, у которых право на досрочное назначение страховой пенсии связано с работой по определенной профессии — зависит от возраста и факта работы по соответствующей специальности;

-для граждан, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии, назначении которой осуществляется независимо от возраста (к примеру педагогические и медицинские работники) применяется только одно условие – наличие требуемого стажа на соответствующих видах работ.

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Отдельно следует остановиться на вопросе о применении при установлении статуса лиц предпенсионного возраста для реализации льгот лицам, достигшим нормативного пенсионного возраста в 2019-2020 годах. Согласно ФЗ № 350 граждане предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступлении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) в соответствии с частью 12 статьи 10 названного закона имеют право бесплатно получать в органах ПФР сведения об отнесении их к категории граждан предпенсионного возраста.

На практике это означает, что территориальные органы ПФР в 2019 году осуществляют выдачу сведений об отнесении к категории граждан предпенсионого возраста мужчинам, достигшим возраста 56 лет, и женщинам, достигшим 51 года (общеустановленный возраст согласно приложению 6 к закону № 350-ФЗ минус 5 лет).

Основными контрагентами и партнерами Пенсионного фонда являются ФНС России, органы занятости, работодатели, которые получают и используют информацию ПФР об отнесении граждан к лицам предпенсионного возраста.

Как и полагается в условиях развития цифровой экономики, главный способ представления данных — это система межведомственных взаимодействий (СМЭВ), но возможно и осуществление двустороннего взаимодействия по защищенным электронным каналам связи, что регулируется соответствующими соглашениями органов ПФР и партнеров.

Например, все отделения ПФР России (в том числе и отделением ПФР по Новосибирской области) заключили соглашения об электронном взаимодействии с органами занятости населения субъектов Российской Федерации в части представления последним сведений об отнесении граждан к лицам предпенсионного возраста, что необходимо для предоставления им дополнительных гарантий, закрепленных законодательством о занятости

Управлением ПФР в Бердске при поддержке администрации города заключены 735 соглашений с работодателями города. Заключение соглашений с работодателями является весьма насущной задачей, которая ставит цель сокращение времени предоставления предпенсионерам и пенсионерам информации для оплачиваемых работодателями дней для прохождения диспансеризации.

Справка для предпенсионеров: лично и удаленно

Понятно, что гражданину самому тоже предоставлено право обратиться в ПФР и получить для своих целей бесплатно сведения об отнесении его к лицам предпенсионного возраста.

Для этого гражданину доступны все возможные способы получения информации:

— обращение в клиентскую службу территориального органа ПФР;

— в МФЦ;

— получение сведений в электронном виде через «Личный кабинет»;

— через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных услуг».

Сведения об отнесении гражданина к категории предпенсионера формируются автоматически. Фактически на запрос поступает один из двух вариантов ответа: «относится» и «не относится».

Если на основании имеющихся данных гражданин не является предпенсионером, но он уверен в обратном, никто не мешает ему обратиться за уточнением своего индивидуального лицевого счета в установленном порядке и представить необходимые документы.

Если говорить о сроках исполнения запроса, то электронный документ направляется гражданину с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет, не позднее 3-х рабочих дней со дня регистрации запроса в территориальном органе ПФР. В случаи подачи запроса в электронной форме через ЛКЗЛ или ЕПГУ электронный документ направляется гражданину в режиме реального времени.