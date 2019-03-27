АО «РЭС»: используем современное оборудование для выявления хищений электроэнергии

Согласно действующему законодательству сетевая организация обязана проводить проверки расчетных приборов учета потребителей и осуществлять контроль за правильностью снятия ими показаний таких приборов не реже 1 раза в год. Персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» – системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области – проводит систематические проверки приборов учета потребителей на всей территории региона в рамках реализации долгосрочной комплексной программы мероприятий по работе с потерями электрической энергии.

Существующие способы незаконного потребления электроэнергии довольно легко определяются при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов. В своей работе сотрудники подразделений АО «РЭС» по работе с потерями используют современное и высокоэффективное диагностическое оборудование, которое позволяет с высокой точностью определить причину и величину недоучета электрической энергии.

На сегодняшний день в Обществе применяют один из флагманских приборов такого типа, обеспечивающих измерение основных показателей качества электроэнергии (по ГОСТ 32144-2013) и других электроэнергетических величин в диапазонах и с пределами допускаемых основных погрешностей измерения. Всего в АО «РЭС» используется 25 единиц данного оборудования, этот прибор состоит на вооружении всех филиалов Общества, а также управления учёта и качества электроэнергии предприятия, специалисты которого осуществляют периодический мониторинг показателей качества электроэнергии и проведение различных видов испытаний, измерений и проверок электроустановок.

Данное устройство обладает рядом отличительных технических характеристик, в том числе высокой точностью измерений (класс 0,2) и широким диапазоном рабочих температур, что позволяет проводить проверки в любых электроустановках даже в суровых сибирских условиях. Кроме того, использование прибора позволяет определить погрешность измерений отдельного прибора учета и измерительного комплекса в целом, а также без отключения электроэнергии оценить правильность включения прибора учёта с помощью векторной диаграммы, выводящейся на монитор устройства, и многое другое.

Особенно эффективно применение данного оборудования при инструментальных проверках энергоёмких потребителей с резкопеременной нагрузкой и затруднённым доступом к цепям трансформаторов тока. При проведении контрольных мероприятий сотрудники АО «РЭС» выполняют проверку систем учета потребителя, подключая устройство в параллель с установленным прибором учёта с помощью высокоточных токовых клещей и зажимов типа «крокодил». Затем прибором проводится сравнение количества потребленной электроэнергии, зафиксированной счетчиком и самим контрольным устройством, за время проведения диагностики. При нормальном режиме потребления эти значения совпадают или находятся в пределах погрешности, нормируемой для конкретного типа установленного счетчика.

Если обнаруживается разница показаний, прибор сразу же выдает погрешность установленного комплекса учета в процентах. Для специалистов АО «РЭС» такие расхождения служат сигналом для детальной проверки прибора учёта и определения причин искажения показаний. По завершении составляется акт, где фиксируется, что прибор учета не может быть расчетным, и указывается предписание о замене или ремонте элемента измерительного комплекса. Естественно, каждый выявленный случай несанкционированного вмешательства в работу систем учёта для искажения текущих показаний также влечет за собой оформление акта о неучтенном потреблении электроэнергии, который предъявляется к оплате недобросовестным потребителям.

Первые экземпляры высокоточного оборудования поступили на вооружение филиалов АО «РЭС» чуть больше года назад и постепенно практика их применения для выявления причин коммерческих потерь электроэнергии стала давать ощутимые результаты. Всего за 2018 год и начало 2019 года по итогам проверок, проведенных с использованием данного оборудования, составлено 32 акта о безучетном потреблении общим объемом более 8,4 миллионов кВт*ч.

Характерно, что использование прибора позволяет выявить самые изощренные способы искажения показаний, которые применяются «умельцами», имеющими специальное электротехническое образование. Применяя незаконные методы вмешательства в работу измерительных комплексов, они пытаются уменьшить реальные объемы потребления именно у крупных потребителей. Стоит отметить, что незаконно потребленное электричество используется нарушителями не только для ведения бизнеса, но и для удовлетворения бытовых нужд.

Так, при проведении инструментальной проверки измерительного комплекса учета предприятия пищевой промышленности с помощью специального высокоточного устройства был обнаружен недоучет электрической энергии в размере 31,3%. При детальном осмотре было выявлено, что причиной недоучета на объекте является вмешательство в работу системы учета, благодаря которому часть тока не проходила через прибор учета, тем самым обеспечивая недобросовестному потребителю существенную «экономию» при расчетах за потребленную электроэнергию.

Ещё одним примером могут служить результаты проверки, проведенной специалистами АО «РЭС» в одном из товариществ собственников недвижимости. Во время инструментальной проверки одного из измерительных комплексов учета прибор зафиксировал погрешность на уровне 72%, то есть почти три четверти объема электроэнергии не учитывались счетчиком, а значит и не оплачивались потребителем. При подробном изучении комплекса учёта также было обнаружено несанкционированное вмешательство с целью уменьшения показаний в виде винтов, шунтирующих (закорачивающих) вторичные обмотки трансформаторов.

Важно отметить, что применяемыми ранее инструментами определить такого рода недоучет было практически невозможно. К тому же, для выявления незаконного потребления потребовалось бы разобрать схему измерительного комплекса, в т.ч. даже с отключением оборудования. Теперь определить факт недоучета измерительного комплекса возможно и без отключений именно благодаря использованию высокоточных приборов.

Таким образом, практика применения специалистами АО «РЭС» современных диагностических устройств показала достаточно высокую эффективность подобного оборудования, которое позволяет не только фиксировать показатели качества электроэнергии и регистрировать параметры электрической сети, но и выявлять нарушение работоспособности измерительных комплексов учета потребителей, в том числе с целью хищения электроэнергии.

Отдельно стоит отметить, что инициировать проведение проверки недобросовестного потребителя может любой сознательный гражданин. Для этого необходимо сообщить в АО «РЭС» об известных фактах несанкционированного воздействия на приборы учета, самовольного подключения к электрическим сетям и других нарушениях любым удобным способом:

позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

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