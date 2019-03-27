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Бешеный енот покусал коров и собак в Новосибирской области

Из-за случаев заражения бешенством домашних животных в Куйбышевском районе на два месяца объявлен карантин.

27.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Бешеный енот покусал коров и собак в Новосибирской области

Дикие животные переносят бешенство

Два случая бешенства за месяц зарегистрировали в Куйбышевском районе Новосибирской области. От опасного заболевания пострадали домашние животные.

Первый факт был выявлен в селе Кама. Лабораторные исследования подтвердили заражение бешенством крупного рогатого скота. В населенном пункте на два месяца объявлен карантин, сообщают новосибирские СМИ.

Второй случай был выявлен в Куйбышеве. Енотовидная собака покусала домашнюю собаку. По данным экспертизы, дикое животное было больно бешенством.

В обоих случаях в населенных пунктах была проведена вакцинация поголовья крупного рогатого скота, овец, собак и кошек. Сотрудники ветеринарной службы провели подворовой обход.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Бешеный енот? Неплохое название для бара.

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