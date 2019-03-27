Бешеный енот покусал коров и собак в Новосибирской области

Два случая бешенства за месяц зарегистрировали в Куйбышевском районе Новосибирской области. От опасного заболевания пострадали домашние животные.

Первый факт был выявлен в селе Кама. Лабораторные исследования подтвердили заражение бешенством крупного рогатого скота. В населенном пункте на два месяца объявлен карантин, сообщают новосибирские СМИ.

Второй случай был выявлен в Куйбышеве. Енотовидная собака покусала домашнюю собаку. По данным экспертизы, дикое животное было больно бешенством.

В обоих случаях в населенных пунктах была проведена вакцинация поголовья крупного рогатого скота, овец, собак и кошек. Сотрудники ветеринарной службы провели подворовой обход.