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Избившие DJ Smash заплатят ему 11 млн рублей по решению суда Перми

В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи музыканта избили. Он получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

27.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Избившие DJ Smash заплатят ему 11 млн рублей по решению суда Перми

Музыкант пострадал из-за селфи

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду Свердловский районный суд Перми вынес решение по гражданскому делу о взыскании с бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича материального и морального вреда, полученного после избиения ими DJ Smash (Андрея Ширмана) в феврале 2018 года.

«Руководствуясь ст. 194, ст. 199 ГПК РФ суд решил взыскать солидарно с Телепнева Александра Александровича и Ванкевича Сергея Игоревича в пользу Ширмана Андрея Леонидовича компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, утраченный доход в размере 10 миллионов 794 тысяч рублей, расходы в палате медицинских услуг в размере 247 тысяч 307 рублей», — озвучил резолютивную часть решения судья Виктор Тонких.

При этом в удовлетворении требований Ширмана о взыскании с осужденных расходов на транспортировку музыканта из аэропорта «Шереметьево» в медклинику в размере 550 тысяч рублей суд отказал. Кроме того, судья Тонких прекратил производство по делу в части требований диджея о компенсации его расходов на услуги адвокатов в уголовном процессе в связи с тем, что оно не может быть рассмотрено в гражданском деле.

Ранее в ходе процесса судья Тонких сообщил, что общая сумма иска DJ Smash к Телепневу и Ванкевичу превышает 12,6 миллиона рублей. В него были включены расходы на лечение (797 тысяч 307 рублей, включая транспортировку из аэропорта) и судебные разбирательства (514 тысяч 887 рублей 50 копеек), неполученные доходы (10 миллионов 794 тысяч рублей) и компенсация морального вреда (500 тысяч рублей).

В гражданском споре приняли участие адвокат истца Ольга Утемова и Ванкевич, который наблюдал за происходящим по видеоконференцсвязи из КП-8 города Соликамска. Телепнева, отбывающего наказание в КП-39 под Оханском, представлял адвокат Алексей Фомин.

В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи DJ Smash был избит Ванкевичем и Телепневым. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Источник: РИА Новости


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