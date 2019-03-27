«Мы никто»: увольняются смеявшиеся над своими зарплатами врачи роддома в Башкирии

Сегодня в Башкирии вспыхнул скандал, который можно считать весьма показательным для всей страны. Он разгорелся вокруг перинатального центра в городе Салавате. Это важнейшее медицинское учреждение отдано в концессию — то есть к развитию местные власти привлекли частного инвестора. Но развитие обернулось разрухой. Мало того что центр стали покидать врачи, так еще и директор решила устроить показательные выступления перед правозащитниками. Ее речь, в которой она сообщила своим подчиненным об их сказочных доходах, уже вызвала смех сквозь слезы не только у медиков, но и всех остальных.

Бурные овации и аплодисменты — даже эти скромные цифры медики подняли на смех. Главный врач, похоже, так сильно преувеличила статистику, что сотрудники не сдержались, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Ничего не шокированы, они довольны! Ежемесячно получают хорошие зарплаты врачи. То есть эта реакция вызвана тем, что они довольны, правильно я понимаю? Это реакция от того, что не у всех такая высокая. Это же средняя. У кого-то ниже», — говорит главврач Альбина Фатыхова.

Те, у кого ниже, почему-то оказались в большинстве. Средняя зарплата, как и средняя температура по больнице, официально почти дотягивает до приличной. А вот реальные данные из расчетных листков: заведующий отделением получил 22 тысячи, врач акушер-гинеколог — 23, медсестра — 12, сестра-хозяйка — 11. И это при совмещении ставок.

«Уже ровно год как мы лишились всех наших выслуг, медицинского стажа, мы есть никто, мы обслуживающий персонал. Хотя мы занимаемся той же работой. Моя зарплата составляет 14 тысяч в месяц», — говорит медсестра Елена Шорохова.

Зарплата снизилась, когда единственный на весь город Салават роддом с одобрения республиканского правительства на 23 года отдали в частные руки. Концессионеры обещали вложить в больницу 280 миллионов. На 100 сделать ремонт, 180 потратить на новое оборудование. Чтобы окупить гигантские затраты, сэкономить, видимо, решили на сотрудниках.

«Мы вот сейчас написали все заявления на собрании — на увольнение. Потому что я не хочу на старости лет сидеть в тюрьме. Вы извините, пожалуйста, участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму. Я не могу пересмотреть больных с кистой, еще с чем-то. Даже те, кто приходит, — я не могу их обслужить», — поведала Галина Дойникова, акушер-гинеколог.

Запись к врачам на недели вперед. Попасть к узкому специалисту даже за деньги сложно: медики массово бегут из роддома.

«У нас уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов, неонатологов два человека из четырех», — рассказала Елена Рахматуллина, заведующая акушерским отделением.

А ведь по плану все должно было стать как в дорогой частной клинике. Но вместо комфортабельных палат с современной техникой — трещины на стенках, ржавая сантехника в туалетах, а оборудование, без преувеличения, держится на честном слове.

И ведь в таких условиях рожать предлагают еще и платно. Хотя бюджетные койки здесь по-прежнему остались.

Первыми тревогу забили в Национальной медицинской палате. Передачу медучреждения коммерсантам ее глава Леонид Рошаль назвал большой ошибкой. В Совете по правам человека тоже не понимают, как в маленьком городе вообще можно извлекать прибыль из единственного роддома. И при этом без жонглирования цифрами обеспечить зарплату медикам, исполнив и не нарушив майских указов президента.

После скандала в правительстве Башкирии решили: пилотный проект сотрудничества государства и бизнеса провалился. Концессионное соглашение с частной компанией придется разорвать. В одностороннем порядке.

Источник: ren.tv