КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 8-960-780-67-52 Алиона
продам
продам
продам
Продам комнату на ул. Вокзальная 54
Продам студию на ул. Кристальная 5
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Какие льготы и соцподдержка положены предпенсионерам Бердска

Задержанный экс-министр Михаил Абызов похвалил ФСБ

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Бешеный енот покусал коров и собак в Новосибирской области

«Расшифровать» платежки КБУ требуют жители Бердска

АО «РЭС»: используем современное оборудование для выявления хищений электроэнергии

Ошарашил тариф на мусор общественников Бердска

Избившие DJ Smash заплатят ему 11 млн рублей по решению суда Перми

Разбили машину и украли эксклюзивный ноутбук у ведущего радио «Юнитон» в Бердске

Противозачаточные таблетки создали для мужчин

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Взорвался пиротехнический рынок в Мексике

Официальных данных о раненых и погибших пока нет. При подобном взрыве на ярмарке пиротехники в 2016 году погибли более 40 человек.

27.03.2019 Фото: twitter.com/pciviledomex Нет комментариев
 
Взорвался пиротехнический рынок в Мексике

Мощный взрыв прогремел

Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.

Официальных данных о раненых и погибших пока нет. При подобном взрыве на ярмарке пиротехники в муниципалитете Тультепеке штата Мехико в 2016 году погибли более 40 человек.


По данным службы гражданской обороны, на место туда направляются спасатели, военные и врачи из Красного креста.

О масштабах происшествия можно судить по опубликованной спасателями штата в Twitter фотографии, на которой запечатлен момент взрыва. Пламя и дым поднимаются на десятки метров.
Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запуском салютов.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Инструкция: Какие льготы и соцподдержка положены предпенсионерам Бердска По нацпроекту отремонтируют дорог больше, чем протяжённость Новосибирской области Задержанный экс-министр Михаил Абызов похвалил ФСБ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 17500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика