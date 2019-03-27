Взорвался пиротехнический рынок в Мексике

Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.

Официальных данных о раненых и погибших пока нет. При подобном взрыве на ярмарке пиротехники в муниципалитете Тультепеке штата Мехико в 2016 году погибли более 40 человек.

El subdirector de emergencias de @pciviledomex y personal del @IMEPI_Edomex se transladan a la zona de la #Explosión del polvorín en #Chimalhuacán, Estado de México en el lugar ya trabajan cuerpos de rescate de @SEDENAmx @SS_Edomex SUEM, Cruz Roja y municipios aledaños. pic.twitter.com/bTOXC1hM82 — Protección Civil Edoméx (@pciviledomex) 26 марта 2019 г.



По данным службы гражданской обороны, на место туда направляются спасатели, военные и врачи из Красного креста.

О масштабах происшествия можно судить по опубликованной спасателями штата в Twitter фотографии, на которой запечатлен момент взрыва. Пламя и дым поднимаются на десятки метров.

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запуском салютов.

Источник: РИА Новости