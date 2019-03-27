Мэр Бердска: С подтоплениями должны справляться сами владельцы частных домов

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Так то всё правильно. ………………………………………………………………………………………………………… А вот почему снег с обочин начищенный с дорог не убран ??? ул. Красноармейская жуть !!
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Мэр хоть бы с центральными улицами разобрался, горы снега на газонах тают( в отчётах отразят «вывезли») и вода бежит на тротуар. На некоторых улицах тротуар- это своеобразное корыто с водой.
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балалайка, а не администрация
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Единое ведро
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вот вам свеженькая история. в субботу начало таять .с дороги потекло в ливневку а когда она наполнилась в сливную яму и через палисадник по двору река шириной 70 см.и все потому что ливневку свою соседка закопала.позвонила в администрацию потом в го и чс .они звонок зафиксировали . вечером приехал муж начал долбить ее ливневку говорил ее родственникам чтобы вышла.результата ноль.в воскресенье приехала дежурная из администрации все безобразие сфотала.сливная яма была почти полная.муж опять долбил ее ливневку. соедка вышла и сказала чего ты мне тут ямы копаешь.до этого она говорила тебе надо ты и делай. вечером яму откачали.около своего забора отсыпали глиной.красотища… в понедельник администрация обещала грейдер.не пришел.написали заяву в ати что соседка не делает ливневку.во вторник приехали из ати передали ей бумагу что ливневка должна быть.сегодня среда .она позвонила в жкх вызвала кого то оттуда.приехали женщина с девочкой опять сфотали а эта наглая бабка сказала что это она ливневку долбили два дня.ну тут слова у меня кончились и начались русские народные слова.грейдера нет. спасибо большое депутату нашей улицы бадьину.да он нам лично уже и не нужен.риторический вопрос они в администрации из наших фоток стену плача делать чтоли будут.сейчас подсохнет поднимем уровень перед забором и пусть потом эта наглая лживая морда бегает сама по коридорам нашей любимой городской власти.и никаких ливневок у себя делать не будум и штрафы платить тоже.
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Да все правильно сказал. И асфальт по бердску сам пусть ложится
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