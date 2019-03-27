Мэр Бердска: С подтоплениями должны справляться сами владельцы частных домов

Противопаводковые мероприятия продолжают проводить в Бердске.

-Очищаются канавы, потихоньку вода уже пошла, начинает затапливать. Пока справляемся. Хотелось бы, чтобы административно-техническая инспекция обратила внимание на то, как частный сектор приводит в порядок свои канавы, которые обязаны содержать, — рассказал на совещании чиновников 25 марта начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Совбанова поддержал мэр Бердска Евгений Шестернин.

-Удивляет меня, когда поступают обращения, что отвод воды должны делать чуть ли не со двора частного дома. Но откидывать снег с отмостки частного дома — это что-то новое. Если их топит, хозяин своего дома должен с этим справляться сам. Ручей тоже должен отводить сам. Но вот помочь ему, когда перемычка в трубе застыла — это наша тема, — подчеркнул Евгений Шестернин.