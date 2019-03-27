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Мэр Бердска: С подтоплениями должны справляться сами владельцы частных домов

Евгений Шестернин уверил, что чистить отмостки и отводить ручьи — обязанности хозяев, но вот помочь при застывшей трубе водоотвода должны коммунальные службы.

27.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.
 
Мэр Бердска: С подтоплениями должны справляться сами владельцы частных домов

Тяжелее пережить весенний паводок приходится жителям частного сектора

Противопаводковые мероприятия продолжают проводить в Бердске.

-Очищаются канавы, потихоньку вода уже пошла, начинает затапливать. Пока справляемся. Хотелось бы, чтобы административно-техническая инспекция обратила внимание на то, как частный сектор приводит в порядок свои канавы, которые обязаны содержать, — рассказал на совещании чиновников 25 марта начальник УЖКХ Максим Совбанов.

Совбанова поддержал мэр Бердска Евгений Шестернин.

-Удивляет меня, когда поступают обращения, что отвод воды должны делать чуть ли не со двора частного дома. Но откидывать снег с отмостки частного дома — это что-то новое. Если их топит, хозяин своего дома должен с этим справляться сам. Ручей тоже должен отводить сам. Но вот помочь ему, когда перемычка в трубе застыла — это наша тема, — подчеркнул Евгений Шестернин.


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(7) Комментариев

  1. Новый мэр

    Бред несут Шетернин и Совбанов

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  2. Аноним

    Так то всё правильно. ………………………………………………………………………………………………………… А вот почему снег с обочин начищенный с дорог не убран ??? ул. Красноармейская жуть !!

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  3. Аноним

    Мэр хоть бы с центральными улицами разобрался, горы снега на газонах тают( в отчётах отразят «вывезли») и вода бежит на тротуар. На некоторых улицах тротуар- это своеобразное корыто с водой. 8)

    Thumb up 11 Thumb down 2

  4. гость

    балалайка, а не администрация :-!

    Thumb up 5 Thumb down 3

  5. я

    вот вам свеженькая история. в субботу начало таять .с дороги потекло в ливневку а когда она наполнилась в сливную яму и через палисадник по двору река шириной 70 см.и все потому что ливневку свою соседка закопала.позвонила в администрацию потом в го и чс .они звонок зафиксировали . вечером приехал муж начал долбить ее ливневку говорил ее родственникам чтобы вышла.результата ноль.в воскресенье приехала дежурная из администрации все безобразие сфотала.сливная яма была почти полная.муж опять долбил ее ливневку. соедка вышла и сказала чего ты мне тут ямы копаешь.до этого она говорила тебе надо ты и делай. вечером яму откачали.около своего забора отсыпали глиной.красотища… в понедельник администрация обещала грейдер.не пришел.написали заяву в ати что соседка не делает ливневку.во вторник приехали из ати передали ей бумагу что ливневка должна быть.сегодня среда .она позвонила в жкх вызвала кого то оттуда.приехали женщина с девочкой опять сфотали а эта наглая бабка сказала что это она ливневку долбили два дня.ну тут слова у меня кончились и начались русские народные слова.грейдера нет. спасибо большое депутату нашей улицы бадьину.да он нам лично уже и не нужен.риторический вопрос они в администрации из наших фоток стену плача делать чтоли будут.сейчас подсохнет поднимем уровень перед забором и пусть потом эта наглая лживая морда бегает сама по коридорам нашей любимой городской власти.и никаких ливневок у себя делать не будум и штрафы платить тоже.

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  6. Аноним

    Да все правильно сказал. И асфальт по бердску сам пусть ложится

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