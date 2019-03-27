Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии с профессиональным праздником и отметил высочайший уровень их подготовки.

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны. Поздравляю Вас с с профессиональным праздником Днем войск национальной гвардии России. Росгвардия достойно продолжает и развивает лучшие традиции внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных служб. Такая преемственность, высочайший уровень подготовки, безупречный профессионализм личного состава служит надежной основой для успешного решения тех разноплановых задач, которые стоят перед Вами», — сказал президент, выступление которого показал телеканал «Россия-24».

Путин отметил огромную ответственность сотрудников Росгвардии за порядок на массовых мероприятиях, за надежное прикрытие ключевых объектов промышленности и инфраструктуры, четкий контроль за оборотом оружия.

«Все эти направления вашей повседневной работы требуют высочайшей собранности, твердости и решительности, строгого соблюдения закона, уважения к правам и свободам граждан, к достоинству каждого человека. Хочу подчеркнуть, бойцы и командиры, личный состав национальной гвардии России всегда с честью выполняют полученный приказ, обеспечивая безопасность наших граждан, общества и государства, действуют мужественно, умело и результативно», — сказал президент.

Глава ведомства Виктор Золотов также поздравил коллег с Днем войск национальной гвардии.

По его словам, уже более двух веков история России неразрывно связана с войсками правопорядка, которые на всех этапах развития честно выполняют свой долг перед отечеством. «И сегодня, как и в предыдущие годы, наши сотрудники и военнослужащие находятся на передовых рубежах охраны общественного порядка и безопасности, зачастую ценой собственной жизни обеспечивают мир и спокойствие в наших городах», — добавил Золотов.

Источник: РИА Новости