Паллатив: 19 детей обеспечены аппаратами ИВЛ в Новосибирской области

Открытие кабинетов амбулаторной паллиативной помощи, организация помощи на дому и обеспечение пациентов обезболивающими лекарствами – эти и другие вопросы решаются министерством здравоохранения Новосибирской области в рамках паллиативной медицины. О реализуемых проектах и дальнейших планах работы в данном направлении шла речь на пресс-конференции 25 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, организация и развитие системы паллиативной медицинской помощи играют значимую роль в медицине. «С прошлого года мы начали обучение врачей поликлиник для открытия кабинетов амбулаторной паллиативной помощи, и в течение месяца уже планируется открытие нескольких таких кабинетов. Это необходимо, в первую очередь для того, чтобы была преемственность врачей всех специальностей для комплексного подхода к паллиативным пациентам в Новосибирской области», – сообщила Елена Аксенова.

Как было отмечено на пресс-конференции, самое важное в паллиативной медицине – обезболивающие препараты. По словам главного внештатного специалиста по паллиативной помощи Новосибирской области Дмитрия Лайвина, изменения в законе упростили порядок получения обезболивающих препаратов для паллиативных пациентов. Отпуск данных препаратов осуществляется всем пациентам, имеющим паллиативный статус, вне зависимости от наличия у них инвалидности. При этом в прошлом году Новосибирская область получила межбюджетный трансферт, за счет средств которого были закуплены инвазивные и неинвазивные наркотические лекарственные препараты более чем на 15 млн рублей.

Также на пресс-конференции обсудили развитие детского паллиатива, в том числе – наблюдение выписанных из отделения детей на дому. Главный врач Новосибирской районной больницы № 1 Лада Шалыгина подчеркнула, что Новосибирская область является одним из первых регионов, который стал обеспечивать детей на дому аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сегодня на ИВЛ находится 19 детей, они обеспечены не только соответствующим оборудованием, но и расходными материалами для применения в домашних условиях.

Как сообщили на пресс-конференции, ключевая цель на год – дальнейшее развитие технологий для паллиативной службы и комплексное взаимодействие стационарных учреждений между собой.