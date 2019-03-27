АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019 №928

О назначении общественного обсуждения объектов программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории города Бердска на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Бердска, постановлением администрации города Бердска от 17.03.2017 № 666 «О создании рабочей группы по организации общественных обсуждений ПКРТИ», постановлением администрации города Бердска от 17.03.2017 № 667 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественное обсуждение объектов программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории города Бердска на 2020 год (далее – Программа).

2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Бердска (далее – МКУ «УЖКХ») Совбанову М.Ф. организовать проведения общественного обсуждения объектов программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории города Бердска на 2020 год.

3. Организатору общественного обсуждения:

1) провести общественное обсуждение Программы 11 апреля 2019 года в 17-00 в конференц-зале администрации города Бердска по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Горького, 9;

2) организовать демонстрацию материалов по ремонту автомобильных дорог и проведение консультационных, разъяснительных мероприятий в МКУ «УЖКХ» в рабочие дни с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.) по адресу: г.Бердск, ул. Черемушная, д. 5/1, 4-й этаж, кабинет № 410, контактный телефон 8(38341) 4-00-11.;

3) по результатам общественного обсуждения подготовить отчет и опубликовать вместе с видеозаписью общественного обсуждения в установленные сроки.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска Е.А. Шестернин

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г