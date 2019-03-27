Исчезло из аптек жизненно важное лекарство для сердечников Бердска

Почти месяц жалуются на плохое самочувствие пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причиной стало исчезновение с аптечных прилавков препарата Амиодарон — самого мощного лекарства из группы антиаритмических.

О страданиях пациентов «Курьер. Среда. Бердск» поведала врач-кардиолог бердской ЦГБ Дарья Позднякова.

-Многим он нужен. Очень часто препарат назначают амбулаторно в поликлиниках. Пожилые пациенты переносят болезнь без амиодарона тяжеловато и с ухудшением. Пытаемся его заменить комбинацией из других препаратов, пока это удается. Точно не известно, когда он вновь появится в городе, но если довериться слухам и догадкам, лекарство поступит в аптеки Бердска в середине апреля, — прокомментировала ситуацию с исчезновением жизненно-важного препарата врач горбольницы.

Фармацевты из бердских аптек рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что препарат «временно сняли с производства». Для многих сердечников исчезновение амиодарона стала шоком, ведь его ценник был доступен пенсионерам — за упаковку они платили не больше 200 рублей.

Поставку важного препарата в Россию осуществляли три компании- венгерская, белорусская и французская. Так же лекарство производит Новокузнецкий завод. Однако его объемов лекарства не хватает, чтобы поддержать здоровье всех россиян.

Поставки из Франции прекратились по причине того, что компания не успела переоформить документы для выпуска товара на импорт. Препарат венгерского производства исчез из аптек Бердска из-за перебоев с поставкой сырья.

Справка

Амиодарон – лекарство, которое назначают для профилактики рецидивов пароксизмальных нарушений ритма сердца: угрожающие жизни желудочковые аритмии, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, суправентрикулярные аритмии, в том числе при органических заболеваниях сердца, а также при неэффективности или невозможности другой антиаритмической терапии, связанные с WPW-синдромом, мерцание и трепетание предсердий.

Им же проводят профилактику внезапной смерти вследствие аритмии у пациентов из группы высокого риска: пациентам после недавно перенесенного инфаркта миокарда, клинических признаках хронической сердечной недостаточности и фракцией выброса левого желудочка менее 40%.