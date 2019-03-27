Официальная информация администрации г. Бердска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019 №924

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов

города Бердска «Об исполнении бюджета города Бердска за 2018 год»

Руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Бердске, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 20.09.2018 №198, Положением о бюджетном процессе в городе Бердске, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 25.02.2014 №442,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Бердска «Об исполнении бюджета города Бердска за 2018 год».

2. Провести публичные слушания 08.04.2019 в 16-00 часов конференц-зале администрации города Бердска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. М.Горького, 9.

3. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на начальника управления финансов и налоговой политики администрации города Бердска Шменделя Е.В.

4. Предложить жителям города Бердска в течение 7 дней со дня опубликования настоящего постановления направить свои предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов города Бердска «Об исполнении бюджета города Бердска за 2018 год» в управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 45, кабинет 1.

5. Начальнику отдела документационного обеспечения и контроля Даниловой Е.Л. обеспечить 27.03.2019 опубликование настоящего постановления одновременно с проектом решения Совета депутатов города Бердска «Об исполнении бюджета города Бердска за 2018 год» в газете «Курьер.Среда.Бердск».

6. Начальнику управления финансов и налоговой политики администрации Шменделю Е.В. направить в срок до 27.03.2019 в отдел общественных связей и информации, пресс-центр администрации настоящее постановление одновременно с проектом решения Совета депутатов города Бердска «Об исполнении бюджета города Бердска за 2018 год» для размещения на официальном сайте администрации города Бердска (www.berdsk.nso.ru).

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по вопросам экономического развития) Шурову Ж.С.

Глава города Бердска Е.А. Шестернин

Проект решения Совета депутатов города Бердска «Об исполнении бюджета города Бердска за 2018 год» читайте в «Вестнике муниципального образования города Бердска».

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г