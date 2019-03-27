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На 20% от зарплаты повысятся пенсии в России

Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала, который позволить увеличить пенсии.

27.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
На 20% от зарплаты повысятся пенсии в России

Государство думает о пенсионерах

Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, внедрение ИПК позволит прибавить к пенсии, которую платит государство, еще до 20 процентов от среднемесячной зарплаты.

Кроме того, это создаст дополнительный финансовый ресурс: около 1,5 процента ВВП, отметил он.
«Нам нужно запускать этот механизм», — подчеркнул министр.

О механизме индивидуального пенсионного капитала
Министерство финансов совместно с Центробанком разработало концепцию ИПК.
По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан.

Формироваться и храниться такой капитал будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут вносить средства как через работодателей, так и самостоятельно.

Они могут отчислять шесть процентов зарплаты с возможностью изменить ставку взносов или отказаться от их уплаты.

Кроме того, способ вступления в ИПК будет зависеть от доходов работника: люди с высокой зарплатой будут вступать в систему автоматически с возможностью отказа, а с низкой — должны будут написать заявление. Порог зарплаты еще будет обсуждаться.

Стартовым капиталом могут стать средства, выделенные на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Ранее Силуанов заявлял, что рассчитывает запустить механизм ИПК уже в следующем году.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Да? Только сначала верните 6% отчислений на накопительную часть,изъятые пять лет назад из НПФ и которые вы закинули в общий котёл,или куда там дели..

    Thumb up 5 Thumb down 0

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