Разбили машину и украли эксклюзивный ноутбук у ведущего радио «Юнитон» в Бердске

У Артема Фадеева, радиоведущего шоу ПУШ (Первое утреннее шоу) на радио «Юнитон», 25 марта в Бердске украли из автомобиля сумку с техникой: ноутбук, айпад и массу нужных гаджетов. Ущерб составил 90 000 рублей.

— Но самое ценное — это ноутбук со всей моей работой за 1,5 года. Я без него как без кислорода… — прокомментировал произошедшее «Курьер. Среда. Бердск» Артем.

Ноутбук, считает радиоведущий, сложно не узнать, поскольку он эксклюзивный, привезенный на заказ — белый с серебристой надписью и подсветкой клавиатуры. Но он переживает, что для продажи воры сотрут всю важную для Артема информацию.

— Поэтому я бью тревогу. Может быть, кто-то встречал… Я думаю, что такой техники в Бердске вообще нет. В сервисах объявлений я такой не встречал. В Новосибирске, думаю, их единицы, поскольку не всем нужны те требования, которые предъявляю я, — рассказал Артем.

По его словам, кража произошла в понедельник в промежуток времени от 13.00 до 16.00. Машина стояла у ворот лагеря «Юбилейного», где Фадеев проводил мастер-классы для детей, участников профильной смены.

— Когда разбили стекло в машине, я даже не услышал, как сработал брелок-сигнализация — так было шумно в концертном зале, — отметил Артем.

Бердская полиция возбудила уголовное дело. Ведется расследование. Есть несколько версий преступления. Не исключается, что за ведущим «Юнитона» следили от Новосибирска. Возможно, это были случайные злоумышленники, увидевшие на заднем сидении автомобиля сумку.

— Я ехал от площади Маркса в Новосибирске, нигде не останавливаясь. В «Юбилейный» меня часто приглашают как наставника. Здесь я чувствую себя, как дома, — есть видеокамеры и охрана. Поэтому просто положил сумку на заднее сидение машины, — подчеркнул Артем Фадеев.

Если кто-то из наших читателей владеет какой-либо информацией о краже, наткнулся на гаджеты Фадеева, звоните в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по тел. 3-00-10. Артем надеется, что бердчане ему помогут.